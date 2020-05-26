港股直擊 即巿股評

全球各國陸續解封，日本全面解封緊急狀態令，日經指數受到刺激升逾2%，道指期貨亦升逾百點，帶動港股今日反彈，重上二萬三水平。與此同時，行政長官宣布稍後會發出指令，容許卡拉OK、派對房間、夜店和夜總會、浴室四類停業場所，可以喺星期五禁令到期後恢復營業，而香港國際機場將於下月1日起，適度恢復轉機服務。喺市場憧憬經濟活動恢復下，恍惚忘記咗明日立會將會二讀國歌法，後日人大將表決「港版國家法」，市場將呢兩個政治不穩定因素拋諸腦後。

恒指高開246點，重返23000之上，早段升幅雖然曾收窄至213點，見過半日低位23165點，其後升幅再度擴大，最多升456點，見半日高位23409點。中午恒指報收23381點，升429點；國指則報9614點，升148點。

藍籌股全線上升，連早兩日表現疲弱嘅地產股升反彈，雖然反彈升幅至少超過2%至4%不等，但相對上兩個交易日嘅跌幅，反彈幅度只係杯水車薪。至於噚日最威嘅港交所(00388)，今日見過280元高位，但其後升幅縮晒水，半日報收275.2元，只係微升0.1%，係升幅最細藍籌。其他藍籌普遍都有超過2%升幅。

科技股仍然跑贏大市，噚日大市喺22500水平見支持反彈，其他舊經濟股只係止跌，但ATMX已率先反彈，並帶領一眾科技股抽升，唔少科技股更收復上日大部份失地，早一步已陽燭收市抽升。當中表現最突出係剛派成績表嘅美團(03690)表現好過預期，股價一度升近一成，見138元創新高，半日升幅8.3%，升穿頂唔估頂，有貨嘅繼續持有，至於冇貨仲想高追，就只能夠以自己買入價，設定一個可承受虧損風險止蝕位，一旦失守止蝕位，要嚴重執行止蝕。

一直以嚟阿Man都表示，大方向係要貪新忘舊，而呢幾個月大市表現確如此，預計未來兩極化嘅問題會更嚴重，新經濟股愈貴愈要追，而舊經濟股繼續泛人問津。如果閣下仍然未能改變思維，死守舊經濟股的話，恐怕只會持續跑贏大市，倒不如換馬買入盈富基金(02800)，至少可以跟大市同步。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)