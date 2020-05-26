港股直擊 即巿股評

隔晚美股假期休市，但市場憧憬經濟活動回復下，港股今早彈高逾四百點，重返兩萬三關。

恒指高開246點，報23198，早段升幅曾收窄至213點，低見23165，但隨後買盤支持下，大市升幅擴大，曾飆456點，高見23409點，最終恒指半日收造23381，升429點或1.87%；國指半日收造9614，升148點或1.57%，大市半日成交有580.16億元。

藍籌全線造好。有報道指滙控(00005)有更大型架構重整，中午升2.1%；恒生銀行(00011)漲2.6%；友邦(01299)漲2.4%；國壽(02628)升3.4%；港交所(00388)微升0.1%，已是表現最差藍籌。

焦點板塊

本地股：近日捱沽後，今早亦見回勇。長實(01113)升2.2%；新地(00016)漲3.2%；信置(00083)升2.4%；恒地(00012)揚4.8%，為表現最叻藍籌；新世界(00017)升2.4%；嘉里(00683)走高2.8%。收租股方面，太古地產(01972)反彈1.8%；希慎(00014)升3.3%；九置(01997)漲2.7%；領展(00823)走高2.5%；九倉(00004)沽亞馬遜fb勁賺19億，中午揚4.9%。

汽車股：工信部長苗圩表示，將從三方面為新能源車創造更佳使用環境，汽車股今早大部分向上。比亞迪(01211)揚4.7%；吉利(00175)升2.3%；廣汽(02238)升0.9%；華晨(01114)升1.9%；北汽(01958)走高1.6%；長汽(02333)升0.8%；但東風(00489)無升跌。

科技股：表現續佳。騰訊(00700)升1.6%；美團(03690)季績勝預期，股價曾飆9.7%，見138元創新高，半日揚8.3%；阿里(09988)升2.1%；小米(01810)升1.5%；微盟(02013)創新高，中午升3.8%。

焦點股份

高偉電子(01415)：除息，前收市價調整為1.933元，股價今早急吐，中午大跌12.1%，成交有2800萬元。

恒大(03333)：持續在市場回購股份，半日揚4.2%，成交有3.5億元。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統。