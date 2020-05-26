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今日 11:11 港股直擊 即巿股評

恒指曾飆456點 本地股彈 科技股領放

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各國陸續解封，市場憧憬經濟活動恢復，港股今早彈上兩萬三。

恒指高開246點，即返兩萬三，早段升幅曾收窄至213點，見23165點暫時低，之後升幅擴大，曾飆456點，見23409點暫時高。截至上午約11時04分，恒指報23362點，升410點或1.8%，大市成交額478.28億元。

國企指數報9611點，升145點或1.5%。

A股造好，滬指升0.6%；深成指升1.34%。

日本全面解除因應防控新冠肺炎疫情擴散而頒布的緊急狀態令，日經225指數最新升455點或2.2%，報21197。

行政長官林鄭月娥宣布，稍後會發出指令，容許原訂目前停業的4類處所，包括卡拉OK、派對房間、夜店和夜總會、浴室，可在星期五禁令到期後恢復營業。香港國際機場將於下月1日起將適度恢復轉機服務。

本地股回升，友邦(01299)升2.4%；滙控(00005)升1.8%；中電(00002)升2.6%；領展(00823)升2.4%；國泰(00293)升2.3%。

科技股領放，美團(03690)季績勝預期，股價曾飆9.7%，見138元創新高，現升8%；騰訊(00700)升1.4%；阿里(09988)升2%；微盟(02013)創新高，現升4.8%。

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