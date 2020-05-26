港股直擊 即巿股評

噚日恒指跌完又升，升完再跌，埋單倒升22點。今朝恒指終於見明顯升幅，恒指開市報23198點，升246點；至9點53分，恒指升幅擴大至升363點，做緊23315點。

啱啱林鄭講話卡啦OK、夜店夜總會、派對房間及浴室喺周五(5月29日)可以重開，而香港國際機場6月1日起恢復轉機服務。經過2003年「沙士」一疫，同埋上年年尾至依家爆嘅新冠肺炎，相信香港人喺「疫境」下如何自救已經有一套方法，雖然經營場所陸續恢復營業，但其實外國疫情仍然持續(當無無高峰時咁勁啦)，大家仍然要小心為上。

9點59分，望望個市都仲係升緊3XX點，做緊233XX點呢個位。日線圖上見恒指今日重返保歷加通道裡面，不過保歷加通道口始見收窄跡象，SlowSTC(14,3)%D線雖然勢頭仍然下行，但%K線亦見dup brake，同步見14RSI掉頭回升。

技術分析見有好訊號出爐，且開埋恒指牛熊證街貨圖，牛熊兩邊今日見都無新增街貨層出現，而熊證最貼價23700至23799點，呢度有相當於885張期指，當中有598張期指喺噚日新增，所以係熊證街貨層中最多新層街貨；至於牛證方面，最貼價為22500至22599點，呢度有相當於814張期指，亦係重貨區。睇嚟好淡兩邊喺噚日恒指時升時跌時落場，出嚟嘅結果有啲似賭大小添。

計埋牛熊證街貨中位數，即(23700+22599)/2=23149.5點，按依家10點10分，恒指做緊23370點計，現價高於中位數約220.5點，不過，若要大市上到熊證第一層嘅話，仲有1330點嘅距離，似乎今日難以達標(除非有啲好高興嘅事發生啦)。

拆開恒指5分鐘圖，見到開市到依家SlowSTC(14,3)都頂住嚴重超買水平，追升落場絕對唔係呢個時侯，但都可以揀定隻牛證出嚟，同上個星期五(22日)一樣只銀day trade嘅話，就要揀市場上最貼價、最高槓桿嘅證出嚟，如恒指牛(52417)，收回價22518點，話就話係市場上最貼價，但因為今日恒指都彈逾400點，所以同現價有逾800點差距，喺同一收回價中槓桿最高，低街貨亦係另一個賣點。

至於如果諗住反手嘅話，都應該下半場再算，事關依家恒指勢強，喺呢個時侯開淡倉嘅話，風險太高啦。

對追恒指再升無興趣嘅，亦都可以試下搵個股追落後。上個星期五單《港版國家法》推冧一眾地產股同收租股，今日都見地產股同收租股隨市回升。以日線圖計，當中走勢相對較靚嘅恒地(00012)略勝一籌。

恒地喺上周五見「大陰燭」後，其實噚日再嚟多支「大陰燭」，不過由於恒指尾市跌幅收窄至倒升，隨市走嘅恒地支「大陰燭」都變成短身+長下影線，而日線圖上SlowSTC(14,3)兩線已處於嚴重超賣水平，唯%K線已經升穿%D線，14RSI勢頭亦呈上，如果聽日再開出陽燭，且開市價高於上星期五嘅高位的話，雖然係用咗四支燭(Max都真係四支架咋，亦係比較少見)，但都可以叫做組成一個「早晨之星」。恒地Call(25333)，行使價$31.31，價外12%，已經係市場上最貼價嘅Call，講明先呀，恒地喺輪證界唔止係二線冷門嘢咁簡單架。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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