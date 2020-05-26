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美團點評(03690)首季虧損15.79億元人民幣，按非國際財務報告準則，首季經調整虧損淨額2.16億元人民幣，較去年同期經調整虧損淨額10.49億元人民幣收窄。

摩根士丹利發表報告，由於美團毛利好過預期，推動經調整後虧損好過該行及市場預期。

該行指，美團餐飲外賣業務強勁復甦，截至5月中訂單已回復到疫情前的90%，相對地到店業務復甦較慢。

大摩指出，集團加大對新業務的投資，意味著未來兩、三個季度虧損將擴大，下調2020年盈利預測13%，但對長期增長前景看法樂觀，目標由120元上調至135元，維持「增持」評級。

富瑞亦發表報告，表示美團餐飲外賣業務訂單量和收入第二季有望按年轉正，到店業務則需要更長時間復甦，目標價由134元上調至151元，維持「買入」評級。

中金公司指出，美團餐飲外賣業務訂單量3月快速復甦之後，集團稱4、5月回升速度放緩，預計第二季收入增長10%，保守估計全年訂單量按年增長5%。

至於到店業務復甦情況仍面臨不確定性，目前尚未回到疫情前的水平，全年收入可能不會增長，惟毛利會逐步回升，由於美團並未計畫削減對新業務的投資，預計到店業務全年營運虧損75至80億元人民幣。

中金料美團短期復甦步伐可能會慢於市場預期，不過疫情期間的結構性變化會帶來更好的長期增長和盈利前景，而且競爭擔憂減弱。

該行把美團2020年收入預測下調5%，調整後淨利潤預測下調18%；上調2021年收入預測0.6%，調整後淨利潤預測升0.4%。上調目標價27%至140元，維持「跑贏行業」評級。

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