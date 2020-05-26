隔晚美股休市，歐洲股市高收，市場避險情緒稍為降溫，德國股市急升2.9%。日股今早急升逾三百點，港股今早甫開升逾四百點。
恒指高開246點，報23198，低見23165點後升幅擴大，暫時見最多升456點，高見23409。截至9時57分，恒指升365點，報23317。
國企指數升144點，報9610。
上證指數現報2836，升18點或0.65%；深成指升1.3%。
新經濟龍頭「ATMX」受追捧。美團(03690)首季非國際財務報告準則的經調整虧損2.16億元人民幣，按年大幅收窄，好過市場預期，股價今早創新高，高見134.3元，急升6.8%。
騰訊(00700)升1.4%，報422.6元；阿里(09988)升1.8%，報201.8元；小米(01810)升2.1%，報12.52元。
友邦(01299)升2.1%，報64.3元。
滙控(00005)據報重推架構重整，規模或更大，股價今早升1.5%，報36.25元。
港交所(00388)昨日急升逾6%，今早高見280.8元後回吐，最新跌0.4%，報273.8元。
醫藥股跑出，石藥(01093)升4.5%，暫為表現最好藍籌；中生製藥(01177)升4%。
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