港股直擊 即巿股評

周一是美國陣亡將士紀念日，美股休市。歐洲股市高收，「黑期」今早升約百點，恒指今早有望重上二萬三關。

歐洲一系列正面企業數據，刺激投資者買盤入市。德國企業信心繼4月大幅下降後，5月出現反彈，在新冠病毒相關限制措施實施數周後，企業活動逐漸恢復正常。Ifo商業景氣指數由4月向下修正後的74.2，升至5月的79.5，好過市場預期。有經濟學家指，這指數無顯示更強勁的上升趨勢，表明並非所有公司的經濟狀況都有所改善。法蘭克福DAX指數連升第二日，收報11391點，升317點，升幅2.87%，是今年3月6日以來最高，較今年低位反彈近三成八。巴黎CAC指數連跌兩日後反彈，升幅2.15%。英國周一是春季銀行假期，股市休市。市場焦點將轉向歐盟委員會將於周三公布的復甦經濟計劃。

市場憂慮原油需求下降，削弱了產油國減產的正面效果。由於星期一是美國陣亡將士紀念日，美國原油期貨無結算價。至於電子交易時段，紐約7月期油收報每桶33.72美元，升47美仙或1.47%。倫敦7月布蘭特期油收報每桶35.53美元，升40美仙或1.13%。

市場避險情緒稍為降溫，不利金價表現。交投最活躍的紐約6月期金在電子交易時段，收報每盎斯1727.4美元，跌8.1美元或0.47%。

美股休市，港股夜期亦休市一日。在新加坡買賣、俗稱「黑期」的港股場外期指，升近百點，徘徊於23000點。港股昨日反覆向好，曾插逾四百點，恒指收報22952點，升22點或0.1%。

焦點股份

美團點評(03690)：連續3季錄得盈利的走勢中斷，今年首季在新冠肺炎疫情下出現虧損，季內非國際財務報告準則的經調整虧損2.16億元（人民幣．下同），約2.4億港元，按年大幅收窄，好過市場預期；期內虧損為15.79億元。董事長王興表示，3月底至4月餐飲外賣業務持續恢復，惟次季變現率料仍面對壓力，而到店、酒店及旅遊業務復甦步伐較慢。

九龍倉(00004)：公布，自去年八月起，在公開市場出售亞馬遜及Facebook股份，合共賺得超過19億元。

滔搏(06110)：公布截至2月底止年度純利23.03億元人民幣，增長4.7%，末期息7分人民幣；期內毛利率42.1%，上升0.3個百分點。

中國恒大(03333)：繼續回購股份，昨日回購1208.1萬股，每股作價15.24至16.58元，涉資1.92億，股價昨日收市升5.6%。

金山軟件(03888)及信利國際(00732)今日公布首季業績。

華潤啤酒(00291)、頤海(01579)及中國建材(03323)今日除息。