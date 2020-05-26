港股直擊 即巿股評

大市最近剛經歷大波動，上周五恒指下挫超過1300點，跌幅是為近5年來最大。而牛熊證市場的資金亦出現大變化，上周五單日有逾2億元資金流入恒指牛證，反映當日資金湧入部署反彈。正如之前的教學文章所提及，部署牛熊證的首要考慮當然以收回價為先，因為收回價與正股／指數之間的距離直接影響產品的收回風險及潛在回報，不過除了收回距離之外，投資者或會較少留意的另一個條款「換股比率」，其實都應該納入投資者的考慮之中。為甚麼呢？

首先簡單講解換股比率的定義。換股比率是代表多少份單位的輪證相等於1股正股／指數的權益，假設投資者持有牛熊證至到期結算，便需要用換股比率來計算出結算價值有多少。現時市場上恆指牛熊證的換股比率最少為10,000兌1，最大為20,000兌1。值得留意的是，換股比率的不同是不會影響到產品的收回風險及槓桿，但會影響產品的敏感度及面值。假設其他條款不變，一隻20,000兌1牛熊證的面值大約是10,000兌1牛熊證的一半，而若兩者都是0.25元以下，10,000兌1的敏感度則會較高，理論上期指變動10點便可令價格跳動一格，而20,000兌1則需多1倍的變動，即期指變動約20點令價格跳動一格。因此，10,000兌1的面值較高同時較敏感，20,000兌1的則面值較平但敏感度亦較低。

換股比率 敏感度 面值 10,000兌1 敏感度較高，價格跳動一格需期指變動約10點 較貴，約為20,000兌1證的兩倍 20,000兌1 敏感度較低，價格跳動一格需期指變動約20點 較平，約為10,000兌1證的一半

對於部署「即日鮮」非常短線的投資者而言，通常會較著重牛熊證的敏感度來捕捉指數細微的變化，因此10,000兌1的牛熊證會是較主流的選擇。另一方面，對於考慮中線或持倉過夜的投資者而言，對敏感度的要求相對未及「即日鮮」投資者般高，而且當市況波動性增加，投資者想找遠距離牛熊證而又不想面值太貴的話，20,000兌1的牛熊證便會較值得考慮。

換股比率本身沒有優劣之分，而是應按投資者自身需要來選擇。簡單而言，即市短線、對敏感度有要求的投資者，可留意10,000兌1牛熊證，而想用較遠距離牛熊證來過夜的投資者，便可考慮面值較平的20,000兌1牛熊證。

以現在恒指水平來看，20,000兌1的恒指牛可留意(64321)，收回價22000點；或更遠的恒指牛(62735)，收回價21000點，適合過夜之用。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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