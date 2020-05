即巿股評 港股直擊

美國聯儲局主席鮑威爾上周二(19日)出席參議院的銀行、房屋及市政委員會視像聽證會,滙報在新冠肺炎疫情肆虐下的工作並接受質詢。他表示,應對這個「非常時期」,局方動用一切工具支持經濟,過去幾個月都快馬加鞭採取前所未有的措施履行受託重任(The Federal Reserve has been entrusted with an important mission, and we have taken unprecedented steps in very rapid fashion over the past few months.)。至於聯儲局的工具,不外乎零息政策,以及擴充至不設上限的買債(QE)措施,甚至連投資級別以下的企業債也在吸納之列。

上周三(20日)公布的聯儲局4月28日至29日議息會議紀錄亦提到,商業活動受新冠肺炎嚴重破壞,聯儲局官員皆明白,未來經濟表現全繫於疫情發展及防疫措施是否有效。在這挑戰性的時刻,局方承諾運用所有工具撐經濟(The Federal Reserve is committed to using its full range of tools to support the US economy in this challenging time.)。

於早前受訪回應聯儲局是否做足工夫時,鮑威爾指出「應該做的已經做到了」,惟強調仍有彈藥應付未來可能發生的危機(not out of ammunition by a long shot),局方在借貸計劃(lending programs,即買債)方面基本上並沒設限制,有需要的話都會去做。但被追問還有什麼手段尚未使出?他只稱,可擴大借貸計劃規模,甚至新增借貸項目,又可以採取更寬鬆的貨幣政策。總之,聯儲局能做的多的是。

鮑威爾始終沒有提及除QE外的其他具體救市招數。無論是在聽證會或最新議息會議紀錄,聯儲局均只是承諾動用所有工具撐經濟;然而,他早就表明,和FOMC官員一致認為負利率不可行。在目前的零息環境下,局方「利率工具」已無用武之地,剩下僅QE一招。

事實上,截至5月19日,聯儲局資產負債表膨脹到7.03萬億美元的空前規模,反映其救市板斧悉數使出。有趣的是,鮑威爾回答提問說,他現在每時每刻都留意有關新冠肺炎病毒的「醫療指標」(medical metrics),顯然,鮑公相信經濟復甦步伐取決於抗疫進展。

港股方面,周一恒指低開204點,迅即挫至22519點後強力反彈,直衝上22968點高位才回落,收報22952點,微升22點。

先前港股已備受中美圍繞新冠肺炎病毒擴散「責任」問題和貿易爭拗可能升溫的壓力,到了上周五,北京宣布訂立「港版國安法」,恒指頓成「黃台之瓜」。

附【圖】所見,恒指跌至1個標準差計算的TrendWatch下降通道中軸喘定,估計暫時在過去3個月累積的成交量密集區22600點至23000點上落,當然,前提是中美關係沒有進一步負面消息。

信報投資研究部

