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【北水手影】淨入降至27億元 買美團平醫 沽中芯中興

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市場續擔心港版國安法及中美關係惡化，港股上周五大跌1349點後，恒指今日先跌後升，惟仍受制兩萬三大關。

北水流入減慢，由上周五的44.14億元，縮減至今日的27.21億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

收市後公布業績的美團(03690)，全日有6.06億元淨買，為今日最多淨入個股，其次為平安好醫生(01833)，全日有4.64億元淨買；小米(01810)全日也有1.5億元淨入；微盟(02013)有1.29億元淨買；騰訊(00700)也有6159萬元淨入。

不過，中芯(00981)全日有8980萬元淨沽，為今日最多淨沽個股；中興(00763)全日也有6249萬元淨走。

建行(00939)與工行(01398)全日分別有3.18億和2.98億元淨入；港交所(00388)也有1.34億元淨入。

另外，飛鶴(06186)有2.86億元淨入；微創(00853)有7610萬元淨買；中生製藥(01177)也有4544萬元淨入；但融創(01918)卻有1880萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:美團、騰計、中芯、平安好醫生、融創、建行、工行、港交所、中生製藥及飛鶴。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、美團、中芯、小米、微盟、中興、飛鶴、港交所及融創。

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