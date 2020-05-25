重要通告 港股直擊

美團點評(03690)宣布，截至3月底止首季業績，虧損15.79億元(人民幣‧下同)，上年同期虧損14.33億元。

期內，收入167.54億元，按年下跌12.62%。

按非國際財務報告準則，首季經調整虧損淨額2.16億元，較去年同期經調整虧損淨額10.49億元收窄。

該公司表示，自今年1月下旬以來，疫情對公司包括餐飲、酒店及其他本地生活服務等商家的日常營運造成嚴重影響，繼而對其第一季度的業務造成下行壓力。餐飲外賣以及到店、酒店及旅遊等業務，在需求端以及供給端方面均面臨重大挑戰。

第一季度，餐飲外賣業務的交易金額按年減少5.4%至715億元。餐飲外賣日均交易筆數按年減少18.2%至1510萬筆。每筆餐飲外賣業務訂單的平均價值按年增長14.4%。收入按年減少11.4%至95億元，經營虧損7090萬元。

到店、酒店及旅遊業務收入按年下降31.1%至31億元，經營溢利按年下降57.3%至6.8億元。新業務及其他分部的收入按年增長4.9%至42億元，經營虧損14億元。

美團稱，展望今年餘下時間，預計包括持續的疫情預防措施、消費者對線下消費活動的信心不足，以及商家關閉的風險等因素，將繼續對其業務表現產生潛在影響。