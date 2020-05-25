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吉利:不調整今年銷售目標

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吉利(00175)行政總裁桂生悅表示，內地汽車市場已逐步復甦，假如疫情變化不大，市場表現將愈來愈好，加上吉利今年將推6款新車，不會調整今年的銷售目標；至於與富豪汽車合併重組一事，他稱沒有受到疫情影響，但由於整合複雜，希望今年內會較明朗化。

他又提到，雖然大部分供應鏈已國產化，但仍有小部分依賴海外供應，幸歐洲已逐步復工，暫時在供應上對吉利沒影響。

對於兩會未有提出刺激汽車行政政策，他認為內地非常重視車市，早前各城市已推出政策，但作為車企，不能光靠政策，政策只能算是錦上添花。

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