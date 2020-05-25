港股直擊 即巿股評

市場續憂港版國安法及美中關係惡化，恒指上周五急瀉1349點後，今日表現反覆，創兩個月低後暫喘穩。

恒指低開204點，甫開曾挫410點，見22519點創兩個月低，之後A股倒升，恒指亦拗腰，最多升38點，見22968點全日高，受制兩萬三回落，曾復挫逾300點，中午跌228點，午後表現改善，尾段好淡爭持。恒指最終收報22952點，升22點或0.1%。大市今日下跌股份比例為53%；上升股份比例為47%。

國企指數報9465點，升39點或0.4%。

大市成交額1182.27億元。

即月期指收市報22889，升188點或0.83%，低水63點。

A股個別發展，滬指升0.15%；深成指跌0.11%。

美股今晚休市，道指期貨最新升139點，報24563。英國市場亦休市，德法股市造好，德國DAX指數最新升1.32%。

藍籌股方面，港交所(00388)獲大摩升目標，股價飆升6.2%；創科(00669)升3.9%；銀娛(00027)升2.4%；華潤置地(01109)升1.9%。相反，中移動(00941)除息，股價跌0.4%；萬洲(00288)跌0.5%。

焦點板塊

本地股：今日續受壓，本地藍籌累市，恒生(00011)挫3.8%；滙控(00005)續創逾11年新低，收市跌0.4%；友邦(01299)跌1.6%；九倉置業(01997)創上市新低，收市跌1.6%；恒地(00012)跌2.7%；領展(00823)創近3年低，收市跌2.7%。另外，希慎(00014)跌1.6%。零售股方面，周大福(01929)跌1.7%；利福(01212)挫3.4%；六福(00590)跌1%。

科技股：騰訊(00700)升1%；阿里巴巴(09988)上季非公認會計準則盈利增長一成一，好過市場預期，股價無起跌；美團(03690)今日公布首季業績，收市飆6.2%。其他科網股方面，微盟(02013)飆13.5%；魯大師(03601)升5.2%；金蝶(00268)升4.5%。多隻手機及手遊股逆市造好，高偉(01415)明天除息，股價彈6.2%；小米(01810)升3.4%；瑞聲(02018)升3.6%；舜宇(02382)升1%；雷蛇(01337)升0.9%；友誼時光(06820)飆15.7%；中手游(00302)飆8.1%；創夢天地(01119)升2.5%；心動(02400)飆9.7%。

醫藥股：今日表現兩極，康希諾(06185)重組新型冠狀病毒疫苗I期臨床試驗結果顯示接種後28天可耐受，並具有免疫原性，股價曾升8.1%，之後掉頭急插，收市挫13.9%；君實生物(01877)料中期虧損最多6.8億元人民幣，股價跌0.5%。相反，諾誠健華(09969)彈7.9%；沛嘉醫療(09996)彈4.6%；康方生物(09926)彈6%；維亞生物(01873)彈14.9%；康寧傑瑞(09966)彈2.6%。

焦點股份

恒大(03333)：股價反彈5.6%。恒大於上周五(22日)斥1.24億元回購802.4萬股，每股最高及最低購回價格分別為15.8元及15.28元。

中興通訊(00763)：股價挫4.3%。英國《每日電訊報》上周六引述消息人士稱，首相約翰遜因應新冠肺炎疫情，計劃削弱華為在英國5G網絡的參與程度。

希望教育(01765)：市前錄兩手共1億股大市成交，每股2.007元。股價創新高，收市升4.5%。其他同業亦向好，思考樂(01769)飆8%；新高教(02001)和東方教育(00667)升約6.8%。

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