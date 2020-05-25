港股直擊 即巿股評

富瑞發表內房股報告稱，中央政府重申對內地房地產市場「房住不炒」及「因城施策」的立場，符合預期，該行相信在整體經濟疲弱及政府首要條件是支持就業下，今年行業政策及信貸環境將保持穩定。該行對板塊短期維持「中性」看法，預料第三季才是較好的入場時機，並維持合景泰富(01813)、旭輝(00884)、融創中國(01918)、中海外(00688)及中駿集團(01966)為行業首選。

富瑞指，中央政府不願意見到房地產市場過熱，以避免引發更多潛在財務風險，因此相信今年行業政策及信貸環境將保持穩定。在缺乏催化劑下，維持行業短期「中性」的看法，而展望第三季，在強勁的銷售表現下，相信內房板塊表現將較好，故認為第三季將是較好的入市時機，並建議增持內房股。

該行偏好在一、二線城市擁有豐富且低成本可售資源的發展商，此外亦預期合景泰富及融創中國將於今年7至8月遞交分拆其物業管理公司的申請，料成良好的催化劑，進一步刺激其銷量強勁反彈。

表列富瑞對內地房地產板塊首選股份目標價：

股份 目標價

合景泰富(01813) 14.66元

旭輝(00884) 8.08元

融創(01918) 47.55元

中海外(00688) 34.22元

中駿集團(01966) 5.66元