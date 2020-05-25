即巿股評 港股直擊

港股上周五在「預期之中」暴瀉！恒指裂口低開達524點但全無承接力，尾市跌至22878水平才稍稍喘定，收報22930，勁插1349點或5.6%。

這裏說「預期之中」，皆因為全國人大會議於21日晚上的預備會議，宣布翌日開幕的第十三屆全國人民代表大會第三次會議九項議程，其中第五項為「審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》」。

全國人大代表大會發言人張業遂在新聞發布會指出，維護國家安全是包括香港同胞在內的全國各族人民的根本利益所在，全國人大是最高國家權力機關，根據新的形勢和需要，行使憲法賦與的職權，從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，堅持和完善一國兩制制度體系，是完全必要的。「港版國安法」經人大會議審議並通過後，將透過列入香港《基本法》附件三內的全國性法律，再引用《基本法》第十八條宣布直接在港實施，毋須經過香港立法會審議。

第三次全國人大會議如期於22日開幕，人大常委會副委員長王晨就「港版國安法」訂立背景表示，自2019年香港發生修例風波以來，反中亂港勢力公然鼓吹「港獨」等主張，指斥「近來一些外國和境外勢力公然干預香港事務…，與香港反中亂港勢力勾連合流、沆瀣一氣，為香港反中亂港勢力撐腰打氣，提供保護傘，利用香港從事危害我國國家安全的活動」，強調中央「必須採取有力措施，依法予以防範、制止和懲治」。

北京計劃訂立「港版國安法」迅即引起國際關注，近日與中國緊張關係升溫的美國反應尤其激進，國務卿蓬佩奧發聲明，強烈譴責中國為港版國安立法。不過，華府始終都沒有為「外國和境外勢力公然干預香港事務、利用香港從事危害中國國家安全的活動」的指控辯護，某程度反映中美兩國在香港暗中角力的事實。現在「港版國安法」肯定會在28日下午閉幕的人大會議通過，美方就此會作出任何行動以至中方的應對反制，雙方的「籌碼」很快便會放在桌上，如此則反而有助衡量「香港地位」受到中美由暗鬥變成明爭的創傷。

返回港股，撇開政治因素單從技術分析，恒指裂口跌穿10天、20天、50天線，未來幾日最關鍵要看能否守穩1個標準差計算的TrendWatch下降通道中軸同時是22800至23200點的成交量密集區底。再看EJFQ反映弱勢股沽壓的弱勢股指數，上周五急升4.9個百分點至8.6%，與「沽壓亢奮區」門檻的40%仍有很遠距離，加上恒指及國指成分股都出現「100：0」跌市，估計恒指短線會在TrendWatch下降通道中軸附近水平爭持。

最後，5月20日本欄提到：長倉建不成，老徐準備等位、恒指再升穿24400點就加注short call。老徐已如言揀24600點short即月期指call，收了236點期權金。

老徐