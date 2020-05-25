港股直擊 即巿股評

內房股今日普遍跑贏大市，中國恒大(03333)今早跌至20天線有支持，中午前曾倒升7.2%，最新升7.8%報16.5元，暫為盤中高位，成交逾3.6億元。

恒大於上周五(22日)斥1.24億元回購802.4萬股，每股最高及最低購回價格分別為15.8元及15.28元。本年內截至上周五為止，該公司在聯交所購回該等證券的數目共6809.2萬股，佔已發行股份數目的0.519%。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統，運用90+選股條件篩選值博股！