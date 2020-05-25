即巿股評 港股直擊

上周四兩會開幕時，阿爺向香港送大禮，決定將「港版國安法」納入人大議程，納得入議程都唔使諗一定通過，呢個消息一出，等於間接宣布一國兩制已死。香港引入「港版國安法」，美國已表示將強烈回應中方呢個措施，市場關注香港局勢及美中關係合否惡化，最壞打算係美國取消香港獨立關稅區地位，咁香港就真係窩可。

港股經過上周五急挫逾千三點後，今早恒指繼續低開，早段恒指曾跌410點，見兩固月低位22519點。其後A股倒升，帶動恒指拗腰倒升38點，見過半日高位22968點。可惜之前23000點支持喺上周五秒失後，變成阻力位。半日恒指報收22701點，跌228點；國指則報收9383點，跌42點。

藍籌股普遍下跌，尤其本地股份跌幅較為顯著，大笨象(00005)跟恒生(00011)呢兩間本地最大銀行，分別跌1.5%及4.1%，大笨象已回落至2008年金融海嘯時水平，都咪話唔悲哀。除咗本地銀行股之外，本地地產股亦跌得相當甘，即使周末期間有發產商新盤銷售成績理想，但本地地產股仍未止跌。而本地零售股同樣走弱，以為疫情緩和零售業可以有番啲起色，但「港版國安法」再次引起社會動盪，零售業雪上加霜。

至於醫藥股則個別發展，B股龍頭康希諾生物(06185)重組新型冠狀病毒疫苗I期臨床試驗結果顯示接種後28天可耐受，並具有免疫原性，股價曾升8.1%，之後掉頭急插，半日插近兩成。不過上周阿Man推介剛上市嘅沛嘉醫療(09996)同埋之前推介嘅維亞生物(01873)則逆市上升，前者上市冇耐，街貨唔算多，沽到咁上下沽盤消化得七七八八，就算唔炒上亦可以定落嚟。至於維亞講到明街貨有限，貨源歸邊，股價容易舞高弄低，加上有大行唱好，要反彈亦易過借火。

阿Man一直睇好嘅港交所(00388)有中概股回歸呢度護身符，早段跌過去255元半日低位後即見買盤湧入，始終中概股排住隊嚟上市，港交所生意唔憂做，係呢段時間最放心逢低吸納嘅藍籌股。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)