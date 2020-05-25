港股直擊 即巿股評

市場續憂國安法帶來社會不穩，恒指上周五急瀉1349點後，今早反覆受壓。

恒指低開204點，甫開曾挫410點，見22519點創兩個月低，之後A股倒升，恒指亦拗腰，曾倒升38點，見22968點半日高，受制兩萬三回落，曾復挫逾300點。恒指中午收報22701點，跌228點或1%，大市成交額661.43億元。

國企指數報9383點，跌42點或0.5%。

A股半日反覆低收，滬指跌0.03%；深成指跌0.41%。

藍籌股方面，中移動(00941)除息，股價跌1%；萬洲(00288)跌1.3%。相反，港交所(00388)獲大摩升目標，半日升2.4%；創科(00669)升2.6%。

焦點板塊

本地股：今早續受壓，本地藍籌累市，恒生(00011)插4.1%；滙控(00005)續創逾11年新低，半日跌1.5%；友邦(01299)挫3.4%；九倉置業(01997)創上市新低，半日跌1.4%；恒地(00012)跌3.2%；領展(00823)創近3年低，半日跌3.2%。另外，希慎(00014)挫3.3%。零售股方面，周大福(01929)跌2.2%；利福國際(01212)挫4.2%；六福(00590)跌2.3%。

醫藥股：今早表現兩極，康希諾生物(06185)重組新型冠狀病毒疫苗I期臨床試驗結果顯示接種後28天可耐受，並具有免疫原性，股價曾升8.1%，之後掉頭急插，半日插19.6%；君實生物(01877)料中期虧損最多6.8億元人民幣，股價跌1%。另外，邁博藥業(02181)挫5.4%。相反，諾誠健華(09969)彈4%；沛嘉醫療(09996)彈3.3%；維亞生物(01873)彈8.1%；康寧傑瑞(09966)彈5.3%。

焦點股份

阿里巴巴(09988)：半日挫2%。集團截至三月底止第四季度股東應佔盈利31.62億元人民幣，按年倒退八成八；非公認會計準則盈利222.87億元人民幣，按年增長一成一，好過市場預期。

美團(03690)：今日公布首季業績，股價半日升2.6%。

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