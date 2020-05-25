港股直擊 即巿股評

君實生物(01877)料中期虧損擴大，股價今早受壓，最低見過38.55元，插6.4%，新造39.85元，仍挫3.3%，成交金額3510萬元。

集團申請在內地科創板上市，據其遞交的招股說明書顯示，該公司預期今年首6個月股東應佔淨虧損5.63億至6.81億元(人民幣‧下同)；去年同期股東應佔淨虧損2.91億元。

期內，收入預期介乎4.56億至5.61億元，按年升47.34%至81.28%。

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