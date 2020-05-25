港股直擊 即巿股評

上個星期因為一條《港版國安法》，將恒指一腳伸落萬丈深萬丈深淵，一支「大陰燭」下行兼23000點失守。今日喺屋企見到日經升2XX至3XX點，仲以為恒指會作技術反彈，誰不知開市再跌多205點，報22725點；當中友邦(01299)更成為焦點，U盤時見佢跌過一成，及至開市時跌4%，為為最差藍籌。

上個星期五(5月22日)公司幢大廈講明要Cut電check嘢，諗住熄好機返嚟就無事；點知返嚟連部機都開唔到，結果打去IT call爆機咁滯，到開得番部機時已經10點幾，恒指一度倒升，高見22968點，依家做緊22896點， 跌33點，呢一道咁強嘅氣，都應該係資金撈底推返個市上去所致。

強還強，但恒指今日下殺三層牛證街貨，已經係鐵一般嘅事實。牛證首三層街貨夾埋有相當於2106張期指，無他嘅，明顯係上個星期五有資金買入貼價牛博反彈所致。至於依家牛證最貼價層為22500至22599點，呢度有相當於999張期指，屬於牛證重貨區。按目前10點14分，恒指最低做過22519點計，其實呢一層裡面嘅街貨都所剩無幾，換言之，可索性以22400至22499點作為牛證最貼價街貨層，而呢度有相當於105張期指。

望到電視咁啱講緊今朝友邦表現，仲話有間大行講友邦現時已經回落至超賣水平，開友邦嗰睇嚟八掛下，都唔係嘅，日線圖上SlowSTC(14,3)都未落至超賣位，14RSI都只係34，如果話友邦仲有空間下行嘅話，反而呢個可信性仲高。所以吼住友邦嘅話，應該將佢放入watch list度先。

至於上個星期五提過，今日將會公布業績嘅美團(03690)，當然就繼續佢嘅逆市造好啦，依家10點18分，美團做緊$121.9，升2.9%，不過，喺日線圖上美團嘅位置處於10天線($121.52)以下位置(以現價計嘅話就重返呢個位上面少少啦)，保歷加通道口見收窄，更重要嘅係SlowSTC(14,3) 明顯下行。想捉美團往後走勢嘅話，不如等埋佢份業績再算啦。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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