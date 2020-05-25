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今日 10:22 港股直擊 即巿股評

恒指插410點後曾倒升 領展沽壓未止

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人大將為本港訂立國安法，市場關注本港局勢及美中關係惡化，港股上周五瀉逾千三點後，今早再低開200點。

恒指低開204點，報22725，甫開曾跌410點，見22519點兩個月低位後喘穩，更一度倒升38點，報22968，暫時受制二萬三關。截至10時11，恒指跌180點，報22749。

國企指數跌幅相對較細，最新跌36點，報9390。

內地股市表現較好，上證指數現報2815，倒升1點。

友邦(01299)上周五急插9.4%，今早低開4.3%，報61.25元，創兩個月低，最新跌2%，報62.75元。

騰訊(00700)今早低見406元後曾倒升，現跌0.5%，報410.4元。

阿里巴巴(09988)截至3月底止第四季度純利按年倒退八成八，今早曾挫4%，報190.3元，最新跌2.1%，報194元。

美團(03690)今日派季績，上周五急回7%，最新反彈2%，報121元。

地產股上周五遭拋售，今早個別沽壓未止，領展(00823)及信置(00083)上周五急跌一成，最新跌3.1%及2.2%。新地(00016)及太古地產(01972)挫逾2%及3.4%，同創52周新低。

食品股表現較好，旺旺(00151)升近2%，暫為表現最好藍籌；蒙牛(02319)升1%。

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