熱門：

今日 10:07 港股直擊 即巿股評

【異動股】貓眼娛樂曾升近3% 懶理中績料轉蝕

放大圖片

貓眼娛樂(01896)料中期業績將錄得淨虧損，但股價仍逆市造好，最高見過11.22元，升2.9%，新造11.16元，仍漲2.4%，成交金額373萬元。

集團預料，截至今年6月底止，中期業績將錄得淨虧損，去年同期盈利2.57億元人民幣。該公司指出，半年由盈轉虧，主要因為中國的娛樂產業繼續面臨新冠肺炎疫情帶來的不確定性和挑戰。考慮到疫情自今年初以來的持續性影響，該公司預計期內的收入按年下降。

立即試用EJFQ「信號」全方位股票分析系統，運用90+選股條件篩選值博股！

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads