港股直擊 即巿股評

貓眼娛樂(01896)料中期業績將錄得淨虧損，但股價仍逆市造好，最高見過11.22元，升2.9%，新造11.16元，仍漲2.4%，成交金額373萬元。

集團預料，截至今年6月底止，中期業績將錄得淨虧損，去年同期盈利2.57億元人民幣。該公司指出，半年由盈轉虧，主要因為中國的娛樂產業繼續面臨新冠肺炎疫情帶來的不確定性和挑戰。考慮到疫情自今年初以來的持續性影響，該公司預計期內的收入按年下降。

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