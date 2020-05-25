港股直擊 即巿股評

憂慮美中關係惡化及本港社會形勢動盪，港股上周五一度大跌千四點，「黑期」今早進一步挫兩百點，市場關注地產股重創後表現。

美股上周五個別發展，美國總統特朗普警告中國，如果在香港實施國安法，美國會有強烈回應，市場憂慮中美緊張關係升溫，加上受新冠病毒疫情影響，令經濟復甦步伐不明朗，美股三大指數在交易初段下跌，其後跌幅收窄，但收市前， 美國商務部將一批中國公司列入經濟黑名單，道指再度下跌，但跌幅不大。納指和標普500指數就靠穩。道指收報24465點，跌8點；納指收報9324點，升39點或0.43%；標普500指數收報2955點，升0.24％。總結全星期，美股三大主要指數均升逾3%。美股周一因陣亡將士紀念日休市。

金價上周五收市上升，交投最活躍的紐約6月期金上日收報每盎斯1735.5美元， 升13.6美元或0.79%；總結上星期，累跌約1.2%。

美國國家安全顧問奧布萊恩(Robert O'Brien)表示，中國提出將在香港特區實施國家安全法，這樣做或招致美國制裁中國及香港，並威脅香港作為金融中心的地位。

ADR港股比例指數報22789，較上周五恒指收市低140點或0.62%。恒指上周五收報22930點，瀉1349點或5.6%，創3月24日以來收市新低，本地地產股大跌。恒指踏入5月連跌三周累瀉1713點或7%。周四人大審議並料將通過「港版國安法」，留意市場或持續波動。「黑期」今早最新挫約210點，在22600點附近。

焦點股份

阿里巴巴(09988)：截至三月底止第四季度股東應佔盈利31.62億元人民幣，按年倒退八成八，主要因為投資的上市公司證券價格下跌，導致投資淨損失。非公認會計準則盈利222.87億元人民幣，按年增長一成一，好過市場預期。

拉夏貝爾(06116)：公布，公司2018年度經審計的歸屬於上市公司股東的淨利潤為負值，預計2019年度亦是負值。根據上海交易所上市規則的規定，若果最近兩個會計年度經審計的淨利潤連續為負值，公司A股股票將會被實施「退市風險警示」。公司計劃於6月30日公布2019年度報告。

鑫苑服務(01895)：上周五回購合共50萬股，每股作價2.08元，購買價合共104萬元，以內部資源支付。公司表示可能視乎市況進一步回購。

中國恒大(03333)：上周五回購802.4萬股，每股作價15.28至15.8元，涉資1億2447萬元。

君實生物(01877)：申請在內地科創板上市，據其遞交的招股說明書顯示，該公司預期今年首6個月股東應佔淨虧損5.63億至6.81億元(人民幣‧下同)；去年同期股東應佔淨虧損2.91億元。

恒安國際(01044)：今日除淨，末期股息人民幣1.25元。

美團點評(03690):今日公布首季業績。市場預計受新冠肺炎疫情影響，美團首季料錄得虧損。

滔搏(06110)：今日公布全年業績。