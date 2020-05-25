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新東方在綫(1797)為內地領先的在線課外教育服務供應商，課程針對大學教育、K12教育及學前教育，另亦經營商戶對商戶平台，利用線上教育向公共圖書館及大學等機構客戶，提供即時線上教育服務。

集團在去年3月在港上市，目前仍處於發展階段。截至2019年11月底止的中期虧損7128萬元人民幣，主要由於撤出部分非核心業務，以及行政、研發開支和銷售、營運開支增加。不過，營業額按年增長18.8%至5.68億元人民幣，其中大學教育收入上升5.5%至3.61億元人民幣，為主要收入來源(佔約64%)，受大學備考總收入及海外備考收入提升所推動。

期內集團加快擴展K12市場，該分部收入急增69.4%至1.28億元人民幣，主要貢獻來自東方優播課程的持續拓展，以及新東方在線的K12課程業務發展穩定。K12教育業務的付費學生人次由29.2萬增加至75.5萬。預期集團未來收入增長來源，大部分將來自K12分部。新東方在線今年春季提供一個季度的免費K12大班課程，並提供補習支援，以擴大流量，藉此轉化成付費用戶，可望在暑期中獲得收成。

新東方在線去年全面收購東方優播後，集中發展K12教育分部，可望擴大市場份額。目前東方優播已進入國內23個省的128個城市，預期可透過多樣化的線下營銷渠道，拓展至更多城市，並計劃根據地方學校使用的教材，進一步制定課程內容。另方面，集團將繼續增加中小學生APP的投資，自行開發在線平台。透過引入新的教育技術，提供更多工具提升教學效率。

政策性風險性較低

新冠肺炎疫情過後，部分消費者體驗在線教育的互動性後，線上教育行業或出現結構性改變，有利新東方在綫的業務前景。另外，集團的多樣化業務，面對政策性風險較低，後市表現料較同業突出。

儘管新東方在綫中期業績欠佳，但績後股價不跌反升，漲至2月7日高位39.35港元，足見市場對其前景看法正面。根據彭博通訊綜合市場分析，預期新東方在綫2020、2021及2022年每股盈利為-0.429、-0.353及-0.075元人民幣，給予12個月目標價35.0港元，評級「中性偏好」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理