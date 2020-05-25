即巿股評 港股直擊

港股上周五（22日）急瀉1349點（5.56%）。引起市場最大的恐慌，當然是「港版國安法」被納入全國人大會議議程。具體細節雖尚未公布，但肯定會就維護國家安全法律制度和執行機制制定相關法律，為香港進行立法，並將相關法律列入《基本法》附件三，再在香港實施。

持反對意見的會認為，強行制訂「港版國安法」，即徹底摧毀「一國兩制」，剝奪《基本法》賦予港人的基本權利及自由，把香港推向「真．攬炒」的邊緣。支持者則一如既往，認為是合法合憲，「又」有必要性，「又」有迫切性，「又」是針對很少部分人，唔犯法就無事．．．（下刪三千字）。

支持與否、誰是誰非﹖對於經歷過去年反修例風波的香港人，相信每人心底裡都必有各自的「答案」。而作為個人投資者，面對「港版國安法」的推行，繼續All-in 在中港資產之上，或去或留﹖也許讀者可從香港過去歷史中找到合適自己的配置。

回顧上世紀70年代末80年代初，包括香港的投資者和普羅百姓也是非常關注的香港歸屬話題。直到1982年9月，時任首相戴卓爾夫人訪京與鄧小平會面，討論如何解決香港前途問題。

據往後的文件披露，英國原希望與中方商談續租香港，以「主權換治權」。惟鄧小平在會談時向戴卓爾夫人強硬地表示，一定會在1997年7月1日收回香港主權，實行一國兩制。也許是意外地碰了硬釘子，戴卓爾夫人在步下人民大會堂石階不慎失足跌倒，此一幕成為英國失去香港的歷史性標誌。

期後，雙方同意繼續通過外交途徑就香港問題進行談判；鄧小平更定下了兩年的談判期限。當時困擾香港的前途問題，產生嚴重的信心危機，加中英多輪的談判流出的消息，都為港股帶來劇烈的震盪（港股由1981年至1983年係大上大落，有波幅冇升幅）。1982年，恒指最高見1445點，最低見676點，高低波幅達到53%。1983年，有謠傳談判破裂，除了恒指9月23日曾單日急挫7.5%外，港元更出現大幅貶值（9.6港元兌1美元的歷史低點）。

最後，為挽救香港金融體系，穩定市場信心，港英政府在同年10月公布聯繫滙率制度（與美元掛勾），並一直實行至今。1984年談判一度陷入僵局，但恒指卻僅低見746點，未有再跌破對上兩年低位；到同年12月，中英雙正式簽署《中英聯合聲明》（Sino-British Joint Declaration）。同年，恒指也反彈37%；到1985年，恒指更明顯重拾一浪高於一浪的升勢。

《中英聯合聲明》及「一國兩制」的落實，香港本在可以發揮「中西方經濟融合」的優勢。回歸前，中國政府十分看重香港擁有的海外技術和經驗，並大量引入內地協助經濟發展，中港關係本來是互惠及共贏的局面。但經過40多年的改革後，中國成為全球GDP第二大國，內地開始出現傲慢態度（作為中央，也開始看不起香港）！

與此同時，港人在過去20多年與內地更頻繁的接觸，以及政制爭端及無形干預，偏見和不信任亦愈來愈深。2014年「佔中」、2019年「反修例」事件的爆發，結束過去30多年中港兩地共贏時代，取而代之是更大的中港「矛盾」。

無疑，在歷史的洪流中，政治風波大多只會造成市場的波動，而很少會改變整體股市大局的趨勢。從去年的阿里巴巴(09988)、到最近市傳京東及網易準備6月來港第二上市，除了對港交所(00388)的生意有極大幫助外，都某程度上反映香港作為中國的國際金融中心的價值依然十分重要（否則，何不直接回歸A股﹖）。

然而，因為中國的崛起，慢慢地挑戰西方社會（OECD）於全球的霸權地位。中美兩國更不幸地墜入「修昔底德陷阱」式鬥爭，香港是夾在中間的磨心，明顯成為個兩大意識形態的主戰場，衝擊更有愈演愈烈的趨勢。

中國希望進一步收緊對香港的控制，避免成為後欄失火的潛在漏洞，從中央的立場來看也不能說是全無道理。但香港早已是高度開放的國際城市，過於強硬的措施會否惹來更大的反撲，最終錯手扼殺這個「會生金蛋的鵝」﹖消極中「樂觀地」看，香港未必會很差，但作為香港人則肯定會感到非常沮喪。

（筆者及相關人士持有港交所的財務權益）

家族辦公室投資經理

徐立言（本欄每周逢一、三刊出）

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