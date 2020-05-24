即巿股評 港股直擊 國際財經

港股氣氛因政治問題而逆轉，全國人大會議提出訂立「港版國安法」，美國總統特朗普表明，華府將作強烈回應，意味香港再次陷入中美角力漩渦，引起市場恐慌，恒指波幅指數(VHSI)周五飆四成，升至35水平，重上4月初位置。

恒指周五收報22930點，急瀉1349點(5.56%)，整體大市近九成股份下滑，藍籌及國指成分股全軍覆沒，23500點至24500點橫行區亦告失守，下方22500點才見短線支持。

新冠肺炎重創環球經濟，陰霾揮之不去，本已緊張的中美關係進一步惡化，加深投資者的憂慮，市場避險情緒預期會攀升，黃金不排除又成為避風港。

金融市場動盪且疫情前景未明，黃金是受惠者之一。附【圖】所見，全球最大規模的SPDR黃金ETF持倉不斷增加，3月下旬更呈現加快趨勢，由3月20日低位908.18噸，增至最新報1112.32噸，為7年多以來高位。

本輪SPDR黃金ETF持倉上升的起點，正值美國推出「撐經濟」措施，聯儲局當時宣布，大規模購買美國國債和抵押貸款證券，以支持經濟抗衡新冠肺炎衝擊，助市場平穩運作，且量化寬鬆政策不設額度上限(無限QE)。

除了病毒，「放水」亦在全球蔓延，多國央行都已把利率下調到紀錄低位(甚至負值)，並估計維持經年，這正是利好金價的長遠原因之一。美國銀行大膽預測，每盎斯金價有望於18個月內躍升至3000美元，按現水平約1730美元計，即潛在漲幅超過七成。該行認為，短期經濟不確定性將促使投資者撤離風險較高的資產，轉向追逐相對安全的黃金。長線而言，受到多國政府和央媽為應對疫情實施大規模刺激措施，會推高通貨膨脹，壓低債券收益率，也是買進黃金的理由。

摩根士丹利同樣相信通脹將重臨，惟在名為《The Return of Inflation》的全球展望報告中，卻從另一角度闡釋通脹成因，着眼點集中於收入不平等的結構性問題。

大摩認為，今次疫情受害最深的是低收入一群，他們的不滿將迫使各國政府加強力度縮窄財富不均來平息民憤，勢引發新一輪擴張性財政政策。此外，全球眾多跨國企業有機會因基層的民怨，即使成本較高也要把海外供應鏈「班師回國」，必帶動通脹。該行表示，儘管上述情況不會在短期出現，但預計明年第四季，已發展國家GDP才能恢復至疫情前水平，高通脹隨之於2022年第二季降臨。

通脹加上低息環境，成了黃金需求易增難減的遠因，而中美角力加劇，避險情緒升溫，可視作推高金價的近因，在投資組合之中配置若干數量的黃金，似乎是當前較佳選擇。

信報投資研究部

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