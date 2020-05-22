港股直擊 即巿股評

市場擔心香港引入國安法惹政治震盪，加上中美關係仍緊張，隔晚美股跌過百點後，港股全日捱沽，收市大跌1349點，成交有1805.46億元。

北水流入大幅增加，由上日的1.12億元，大幅增加到44.14億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

工行(01398)為全日最多淨買個股，今日有7.57億元淨買；建行(00939)全日有4.85億元淨買。

科技股騰訊(00700)今日有5.57億元淨買；平安好醫生(01833)有5.03億元淨入；中芯(00981)全日有1.15億元淨入；小米(01810)全日有9050萬元淨買。

舜宇(02382)全日有1.9億元淨沽，為今日淨走最多個股；微盟(02013)全日有8432萬元淨沽；美團(03690)與中興(00763)分別有7364萬和4407萬元淨沽。

藥股中生製藥(01177)有1.39億元淨入；藥明生物(02269)有1.01億元淨買；但微創(00853)則有5138萬元淨沽。

另外，保利物業(06049)有4008萬元淨買，但中建材(03323)有5838萬元淨沽。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中芯、工行、美團、建行、平安好醫生、融創、小米、舜宇及中生製藥。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為騰訊、中芯、美團、微盟、微創、小米、中興、中建材、藥明生物及保利物業。