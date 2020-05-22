重要通告 港股直擊

JBB Builders(01903)發盈警，預料截至6月底止全年股東應佔溢利按年大幅減少，而截至3月底止9個月的盈利料大幅減少約九成。

該公司2019年度同期股東應佔溢利1963.2萬元(馬來西亞林吉特．下同)，每股盈利5仙。

JBB Builders解釋，預期全年盈利大跌，主要由於新型冠狀病毒疫情可能會持續、在執行標準作業程序要求的措施後，由於勞動力的不確定性和效率降低，建築工地的運營仍處於落後狀態，以及全面恢復建築工地的商業營運需要與分包商進行協調。