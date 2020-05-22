港股直擊 即巿股評

人大將為本港訂立國安法，美國總統特朗普表示將作強烈回應，市場憂慮惹起社會震盪，加上A股受壓，港股單日急瀉過千點。

恒指裂口低開523點，報23756點已屬全日高，失10天線(約24058點)、20天線(約24086點)和50天線(約23803點)，開市後跌幅持續擴大，上午最多跌1151點，中午插1119點。A股午後跌幅擴大，加上美股期貨挫逾1%，恒指下午3時後曾瀉1401點，見22878點。恒指收報22930點，瀉1349點或5.6%，創3月24日以來收市新低。大市跌勢全面，下跌股份比例達88%，上升股份比例僅12%。

總結全周，恒指累挫867點或3.6%；踏入5月連跌三周累瀉1713點或7%。

國企指數報9426點，跌423點或4.3%。國指三周累插614點或6.1%。

大市全日成交達1805.46億元，為3月19日以來最多。

即月期指收市跌1427點或5.9%，報22701，低水229點。

滬指挫1.89%；深成指插2.22%。兩會開幕，今年《政府工作報告》沒有提到GDP的增長指標，國家發改委主任何立峰表示，目前不糾結於經濟增長的指標，更加專注於擴大內需、做好六穩六保、供給側改革、高質量發展等目標任務。

涉及香港維護國家安全的草案將於下星期四人大閉幕時表決。其中，中央政府維護國家安全的有關機關，會根據需要在香港特區設立相關機構，依法履行維護國家安全的職責。

美國道指期貨亞洲時段曾挫1.1%，最新跌幅收窄至96點或0.39%，報24280。

藍籌全軍覆沒，本地藍籌友邦(01299)插9.4%；港交所(00388)吐4.4%，全周埋單升2.6%為表現最好藍籌；滙控(00005)創11年低，收市跌6.9%。創科(00669)跌2.2%，已為全日表現跌幅最細藍籌。

焦點板塊

本地地產收租股：全線捱沽；新地(00016)插7.8%；信置(00083)急瀉10.3%；恒地(00012)挫6.7%；新世界(00017)瀉9.8%；嘉里(00683)挫5.9%。收租股方面，太古地產(01972)插10.2%；希慎(00014)插9.9%；九倉置業(01997)挫9.4%；領展(00823)瀉10.2%；鷹君(00041)挫7.5%。酒店股大酒店(00045)挫6.7%；香格里拉(00069)挫4.8%。

本地股：其他本地零售餐飲股同樣沽壓巨大，利福(01212)插9.8%；周大福(01929)挫6.8%；莎莎(00178)挫6.9%；香港電視(01137)挫8.3%；六福(00590)挫5.4%；大家樂(00341)插8.4%；大快活(00052)挫4.5%：太興(06811)跌6.6%。本地傳媒股壹傳媒(00282)急插24.4%；毛記葵涌(01716)挫9.4%。本地航空股國泰(00293)挫半成。

人民幣敏感股：人民幣貶穿7.13兌一美元，重資產類的內房股及內地航空股受壓。中海外(00688)挫4.6%；潤地(01109)插5.9%；恒大(03333)挫6.1%；融創(01918)挫6.8%；碧桂園(02007)挫6.7%；旭輝(00884)插7.6%。航空股方面，國航(00753)大跌6.3%；南航(01055)跌6.4%；東航(00670)挫6.2%。

強勢股：多個近期強勢板塊回吐，科技龍頭ATMX全線向下，騰訊(00700)急吐4.8%；阿里(09988)挫3.9%；下周一派季績的美團(03690)插7.1%；小米(01810)吐6.6%。另外，金山軟件(03888)插9%；恒騰網絡(00136)挫13.2%。物管股方面，龍頭以雅生活(00319)挫5.4%表現較差，二線物管捱沽，藍光嘉寶(02606)插10.2%；寶龍商業(09909)挫6.6%；奧園健康(03662)和佳兆業美好(02168)挫約8.5%；銀城生活(01922)挫7%。昨午急挫的生物科技股個別發展，維亞生物(01873)、華領醫藥(02552)、康寧傑瑞(09966)、邁博(02181)和歌禮(01672)均挫逾一成，日前遭股東減持的藥明生物(02269)挫5.6%。昨日跌幅最大的康希諾生物(06185)則先挫後彈，逆市高收3%。

焦點股份

開拓藥業(09939)：今日掛牌反覆向好，收報21.5元，較招股價20.15元，高6.7%，成交額14.84億元，不計手續費一手賺675元。

中國稀土(00769)：擔心中美摩擦升温，稀土概念落鑊，中國稀土飆升19.4%。

維亮控股(08612)：午後突遭洗倉，收市瀉85.2%，成交額1.43億元，成交量2.89億股，為上市以來最活躍。

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