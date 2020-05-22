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今日 15:37 港股直擊 即巿股評

恒指曾插1401點 歐股道期跌逾1%

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A股午後跌幅擴大，加上美股期貨挫逾1%。港股3時後曾瀉1401點，見22878點，創4月2日以來新低。截至下午約3時31分，恒指報22948點，跌1331點或5.5%，大市成交額1578.87億元。

國企指數報9420點，跌429點或4.4%。

滬指挫1.89%；深成指插2.22%。

美國道指期貨亞洲時段曾挫1.1%，最新跌194點或0.8%，報24182。

德法英股市均挫逾1%。

海通證券(06837)插9%，為表現最差國指成分股。

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