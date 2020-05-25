即巿股評 港股直擊

讀者Eva問：「主持好，本人平均價6.9元買入了50手新秀麗(01910)，之後跌了不少，本周二沒有趁急彈15%沽出，現在又跌了，如何處置好？此股已跌得很殘，未來可以回升嗎？」(周五收報6.12元，跌2.9%)

陳偉聰 uSMART友信證券研究部總監

「新秀麗之前公布的業績欠佳，銷售額大跌，且由盈轉虧蝕逾7億。首季因疫情關係，整體旅遊需求減弱下，大眾更換旅行箱的意慾減少，導致新秀麗銷售大減。不僅如此，新秀麗之前以較高溢價進行品牌收購，倘品牌現估值低於收購時的作價，帳面上要進行商譽減值，惟這類減值多數僅屬一次性。投資者現憧憬隨著歐美疫情緩和及內地旅遊景點重開，新秀麗銷售有較強復蘇，但行李箱屬耐用品，復蘇不可能一下子太快。股價走勢方面，新秀麗一直窄幅橫行，早前大股東增持下亦未見向上突破。投資者接下來要小心其股價或會跟隨大市再度向下，雖可繼續持有但要定好止蝕位。該股下望重要支持約5.8元，倘明顯失守便需減持，因一旦跌穿可能要進一步下試5元。相反，後市如果升穿約7元，則可待其上試8元關才沽貨離場。」





梁健雄 香港財務策劃人員總工會副理事長（專欄《炒股讀心》作者）

「新秀麗早年戰略以收購壯大集團市場佔有率，其中收購TUMI品牌後帶動集團整體銷售強勢增長 ，股價更於2018年創下38.6元高位後竟無以為續，其原因除歸咎各項收購令集團負債急升之外，實質另往後業績已跟隨環球經濟進入倒退期，加上由去年中美貿易戰至今仍未見平息、且有更激烈的對抗在後，股價明顯反映投資者對關稅為集團帶來銷售不確定性的憂慮，疊加新冠肺淡殺停全球旅遊及商務旅客，種種特如其來的事情為新秀麗早年擴充帶來後遺症，此刻市場仍在擔心疫情會出現第二波爆發至旅遊業更復甦無期。論股值現價確實吸引因其市賬率只0.58倍，毛利率仍54.8%之高，惟留心因上述幾項因素未除，預期毛利率仍會按季下調，預期2020年度業績比往年更差。亦不要奢望新秀麗短期就有能力恢復派息。上周有美資基金增持消息一度令股價飆升，惟仍逃不過更多沽售盤湧現，若股價能回升近6.8元附近宜沽清離場，若收市價破5.94元亦要執行止蝕。」

羅崇博 信報首席分析員

「新冠肺炎疫情對環球交通、旅遊業及經濟造成嚴重衝擊，拖累新秀麗今年首季業績由盈轉虧，蝕7.87億美元，去年同期賺2280萬美元，管理層預計對全年業績造成不利影響。目前市場上有12個分析員予新秀麗投資評級，雖然盈測近兩個月明顯調低，但當中仍有9個即七成半分析員建議買入/增持，3個建議持有，似乎並不太差，主要是預測市賬率已較中位數低3.2個標準差，並預期新秀麗今年錄得虧損過後，2021年有望顯著反彈。不過，這一切要視乎歐美疫情何時真正結束，值得留意是新秀麗本身負債不輕，且有進一步惡化可能，影響明年派息能力，技術走勢上有進一步尋底風險，建議短期先沽出一半減低虧損擴大的風險，另一半持有，憧憬疫苗研發方面若有好消息，新秀麗或再炒上至約6.6元附近。」

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