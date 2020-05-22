港股直擊 即巿股評

以為兩會舉行有利好消息刺激個市，消息就有喇，但一啲都唔利好，更加係重量級利淡消息。阿爺唔等九月立法會選舉，人大先為香港訂立國家安全法。侵侵已表態對於阿爺此舉將作強烈回應，市場推測最差情況係取消香港獨立關稅區地位。本來喺肺炎疫情下，香港經濟已差到一個點，喺一國一制陰霾下，沒有最差只有更差。

恒指裂口低開523點，23756點開市價已經係半日高位，開市後跌幅持續擴大，半日一路踩住地板插落去，完全無彈過。半日最多跌1151點，見半日低位23128點，係自4月3日以嚟新低。中午恒指報收23160點，半日跌1119點；國指報收9466點，跌383點。

由於大市已失守近日上落區間底部，即23500點，確認跌勢首站先睇22800點，不過呢個位支持力度有限，下一個大位要數22500點，再失當然係睇22000，甚至再一次考驗3月份低位，即21139點。之前阿Man一路講，指數喺23500至24500點之間上落，唔走出呢個範圍都未可以突破，家下跌穿ragne底，即係突破向下，咁由range底計算，跌一千點係最低消費。

藍籌股全軍覆沒，最重磅嘅騰訊(00700)、友邦(01299)跟大笨象(00005)，分別跌4.1%、6.2%及4.7%。強如港交所(00388)半日亦跌3.2%，不過阿Man都講過，港交所首個目標260元已達標，可以用265元做止賺持有，今朝開市無耐失守呢個價，落車沽貨套利袋袋平安。本地地產股及收租股亦係重災區，閒閒地跌4%，最多嘅跌超過8%，都咪話唔大鑊。

由於市場擔心香港失去其獨特性，最終淪為中國大灣區其中一個城市，競爭力及吸引力下降，外資或考慮撤離，本港經濟將會進一步轉差，本地零售及餐飲股同樣面對嚴重沽壓，板塊內股份跌4%至近一成不等。

今日港股似乎要插到尾，估計首站22800點應會停一停，今日一步到位，而半場成交急增至逾八百億元，反映缸邊友要錢唔要貨嘅心態。呢個時候勸大家唔好多手，要止蝕就嚴格執行，輸咗都要認錯，保本保命將來先有機會再戰缸湖，來日方長，要緊記股市長過命。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)