港股直擊 即巿股評

市場擔心香港引入國安法惹政治震盪，加上中美關係仍緊張，隔晚美股跌過百點後，港股今早捱沽，中午大跌千一點，創4月3日後最低，藍籌及國企成分股全軍覆沒。

受消息影響，恒指裂口低開523點，報23756，更已是今早高位所在，臨近午市沽壓大增，最低見過23128，大跌1151點，中午挨近低位收市。恒指半日收報23160，插1119點或4.6%；國指中午收造9466，急挫383點或3.9%。

半日大市成交875.63億元，比上日中午660.33億元增逾三成。

藍籌全線受壓。滙控(00005)挫4.7%；友邦(01299)插6.2%；騰訊(00700)降4.1%；港交所(00388)下滑3.2%；工行(01398)跌1.6%，已是表現最佳藍籌，也是表現最好的國指成分股。

焦點板塊

本地地產收租股：全線捱沽。長實(01113)挫6.7%；新地(00016)插7.1%；信置(00083)瀉8.6%；恒地(00012)降4.5%；新世界(00017)急瀉8.1%；嘉里(00683)挫4.2%。收租股方面，太古地產(01972)插7.7%；希慎(00014)急降8.4%；九置(01997)插8.7%，為包尾藍籌；領展(00823)瀉8.1%。

本地零售餐飲及酒店股：同樣沽壓巨大。利福(01212)插6.6%；周大福(01929)大跌8.1%；六福(00590)瀉5.1%；大家樂(00341)插7%；大快活(00052)挫4.1%：太興(06811)勁插9.5%；大酒店(00045)大跌8%。

內房內地航空股：人民幣貶穿7.13兌一美元，重資產類的內房股及內地航空股也受壓。中海外(00688)挫4.2%；潤地(01109)插5.2%；萬科(02202)跌3%；恒大(03333)挫5.3%；融創(01918)挫5.3%；碧桂園(02007)挫5.5%；航空股國航(00753)大跌7.5%；南航(01055)急降7.6%；國航(00753)瀉7.5%；。

焦點股份

中國稀土(00769)：擔心中美摩擦升温，中國稀土半日逆市升4.5%。

小米(01810)：增持智能硬件商Zimi，但股價今早受壓，半日挫6.6%，成交有19.8億元。

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