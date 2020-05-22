港股直擊 即巿股評

一個「港版國安法」就將恒指開市大裂口由保歷加上升通道中游打落去保歷加通道底部(23490點)，開市先跌523點，報23756點。坐緊巴士返公司時，戰友Jack whatsppp我話已經跌過600點，到依家9點51分，剛剛出多個notification push：「恒生指數跌幅擴大至700點以上，地產及收租股急瀉...」恒指呢一個跌幅純粹係反映出中央推「港版國安法」呢單嘢，學我家老爺話齋：「佢哋投票？幾千人當中最多咪得幾個撳錯掣，撳咗反對或者棄權」我應該幸慶自己經歷過英國殖民地時代，還是要為我位老死Marilyn嗰10歲都唔夠嘅仔而慨嘆？(其實回歸那年，我都只係準備升中三，全力備戰校內淘汰試)但肯定嘅係，新一代年青人將來嘅路，只會愈嚟愈難行。

11點先話出嚟解釋「港版國安法」(Oh! I don't care)，依家10點1分，繼 續睇住個市先，恒指仍然都係跌逾700點，做緊23525點，喺牛熊證街貨圖上見到牛證首八層街貨全數已被收回，呢八層總共有1713張期指，而牛證最貼價層為23400至23499點，呢度有相當於660張期指；以截至10點9分恒指最低做過23483點計，可以話恒指有一段時間踩到入去呢層街貨裡面。

其實，恒指落到依家呢個位置，同之前畫出嚟嘅「長方形」底部接近，蓋目前尚未見保歷加通道口有拓闊跡象，假使「長方形」係堅固嘅話，換言之恒指落到呢個位或者會停一停；只不過以恒指現價嚟計，點計都係靠近牛證街貨層，再者最貼價層亦都係目前見到嘅重貨區，當然極有理由相信喺呢層嘅牛證應該走得嘅走，散得嘅散，咁貼價仲唔走，唔通真係等打靶咩！話口未完，喺10點14分時望望電視機，已經見到恒指跌逾800點，又再創今日新低，呢層所謂嘅重貨區，都應該無啦。

開5分鐘圖見，恒指低開後一直下行，SlowSTC(14,3)亦都跟住下行，至依家10點17分，SlowSTC(14,3)兩線已經處於嚴重超買水平，今日沽壓咁沉重就莫捉反彈，等SlowSTC(14,3)回返上去，再吼位入隻極高槓桿嘅恒指熊(50540)，收回價23798點，槓桿逾42倍全場最高，所以只限Day trade only(今日星期五呀)。

The last but not the least，親愛嘅老爺，今年又係我同你過生日呀，你覺得點呀？「年年都係咁架啦」我會估你咁答我；但今年喺一個咁動盪不安嘅日子過生日，會唔會添多兩分唏噓？一步難，一步佳，點都會陪你過，生日快樂！

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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