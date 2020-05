港股直擊 即巿股評

一個「港版國安法」就將恒指開市大裂口由保歷加上升通道中游打落去保歷加通道底部(23490點),開市先跌523點,報23756點。坐緊巴士返公司時,戰友Jack whatsppp我話已經跌過600點,到依家9點51分,剛剛出多個notification push:「恒生指數跌幅擴大至700點以上,地產及收租股急瀉...」恒指呢一個跌幅純粹係反映出中央推「港版國安法」呢單嘢,學我家老爺話齋:「佢哋投票?幾千人當中最多咪得幾個撳錯掣,撳咗反對或者棄權」我應該幸慶自己經歷過英國殖民地時代,還是要為我位老死Marilyn嗰10歲都唔夠嘅仔而慨嘆?(其實回歸那年,我都只係準備升中三,全力備戰校內淘汰試)但肯定嘅係,新一代年青人將來嘅路,只會愈嚟愈難行。

11點先話出嚟解釋「港版國安法」(Oh! I don't care),依家10點1分,繼 續睇住個市先,恒指仍然都係跌逾700點,做緊23525點,喺牛熊證街貨圖上見到牛證首八層街貨全數已被收回,呢八層總共有1713張期指,而牛證最貼價層為23400至23499點,呢度有相當於660張期指;以截至10點9分恒指最低做過23483點計,可以話恒指有一段時間踩到入去呢層街貨裡面。

其實,恒指落到依家呢個位置,同之前畫出嚟嘅「長方形」底部接近,蓋目前尚未見保歷加通道口有拓闊跡象,假使「長方形」係堅固嘅話,換言之恒指落到呢個位或者會停一停;只不過以恒指現價嚟計,點計都係靠近牛證街貨層,再者最貼價層亦都係目前見到嘅重貨區,當然極有理由相信喺呢層嘅牛證應該走得嘅走,散得嘅散,咁貼價仲唔走,唔通真係等打靶咩!話口未完,喺10點14分時望望電視機,已經見到恒指跌逾800點,又再創今日新低,呢層所謂嘅重貨區,都應該無啦。

開5分鐘圖見,恒指低開後一直下行,SlowSTC(14,3)亦都跟住下行,至依家10點17分,SlowSTC(14,3)兩線已經處於嚴重超買水平,今日沽壓咁沉重就莫捉反彈,等SlowSTC(14,3)回返上去,再吼位入隻極高槓桿嘅恒指熊(50540),收回價23798點,槓桿逾42倍全場最高,所以只限Day trade only(今日星期五呀)。

The last but not the least,親愛嘅老爺,今年又係我同你過生日呀,你覺得點呀?「年年都係咁架啦」我會估你咁答我;但今年喺一個咁動盪不安嘅日子過生日,會唔會添多兩分唏噓?一步難,一步佳,點都會陪你過,生日快樂!

作者阿珊,任財經/投資版傳媒人十幾年,《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證,唔貪心,志在搵餐下午茶。

電郵:[email protected];FB:輪證贏家