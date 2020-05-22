即巿股評 港股直擊 香港財經

上星期五筆者首次膽粗粗做了第一次財經直播，主要講解細價股於過去十年如何從盛變衰，正如筆者在直播中提過，近年資金不玩基本因素、不玩技術分析，只喜歡一窩蜂湧進去，上周推介的心動公司(02400)就是一例，推介當日收報24.1元，但本周三已打高至28元，短短三日累升16.2%。

至於港股走勢方面，恒指正如上周所言，繼續於23600點至24700點橫行整固，似乎要在10天、20天及50天線上糾纏一段時間，甚至是等待100天線回落至相若水平，後市才會有更明朗方向。投資者今年記得要密切留意5G相關概念股、科網手遊股及醫藥類股份。本周筆者反而想分享一隻易手股維信金科(02003)，此股長期成交低迷，市值僅25億元，但最近股權易手卻令人有點遐想。

樂遊市值升近三倍

維信金科於4月5日公布，將以每股6.6元向郁國祥發行6億股新股，相當於擴大後已發行股本約54.58%。翻查資料，郁國祥原來是樂遊科技(01089)目前的大股東，持股量為52.37%，如長期追蹤筆者文章的朋友，應當記得樂遊科技前身是森寶食品，筆者早於2014年10月的時候已撰文《國際大刁無人理 森寶晉身網遊巨擘》，而當時森寶的市值僅18.3億元左右。

當年筆者推介森寶，正正是集團入股加拿大視頻遊戲工作室「Digital Extremes」之時。六年過去，森寶不但易名為樂遊科技，2018年更引入史玉柱入股16.83%並成為第二大股東；及至去年底，創夢天地(01119)與私募基金公司CVC Capital有意斥資14億美元入股樂遊。至本月初，大股東郁國祥更收到於深圳上市的浙江世紀華通集團提出收購要約，更已收到8000萬美元的誠意金。

姑勿論樂遊最終花落誰家，亦可看出郁國祥的功力，畢竟樂遊市值已企穩70億元市值好一段時間，相比六年前的市值升了接近三倍。郁國祥在樂遊全退只是時間問題，但卻在此時一擲接近40億元入股維信金科，相信後續亦有故事跟尾。維信金科主要從事線上貸款，但資金並非自掏腰包，而是透過與商業銀行、消費金融公司及信託而獲得資金，目前維信金科的機構資金夥伴已達到45家。

最特別的是，維信金科先後與中電信(00728)及中移動(00941)建立戰略夥伴關係，開發分期付款借貸產品，包括為電訊客戶提供購買手機的融資產品。維信金科去年合共向150萬名中電信用戶提供信貸額度，當中約有60%使用其借貸產品，總貸款規模達8.73億元人民幣。除此之外，集團亦與成都金融夢工場共同投資成立一家附屬公司「成都維信交子數字科技」。

金融科技會生金蛋

維信交子主要提供結合數據集成、第三方數據整合、機器學習、商業智能分析及建模的一站式風險管理解決方案，使傳統金融機構具大的風險防範功能。今次郁國祥入股維信金科，相信看中其業務屬金融科技(fintech)公司有關，如按照樂遊過去6年來的發展步伐，並吸引到這麼多投資者追逐，相信維信金科亦有能力照辦煮碗上演一齣好戲。

是次郁國祥每股入股價6.6元較維信金科昨日收市價5.11元溢價接近三成，相信某程度已反映維信金科有能力「生金蛋」，只是暫時未知劇情而已。完成收購要約後，郁國祥將持有54.58%股權，而現時第一及第二大股東馬廷雄與廖世宏，持股量將降至16.86%及5.48%。以40億元入股一家市值25億元的公司，又有樂遊的手影可供參考，投資者不妨小注吸納作長線投資，博其重回上市價20元的話，已相當和味。

陳景揚

作者為證監會持牌人士，主要從事資產管理，涉及股票、債券與房地產