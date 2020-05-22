港股直擊 即巿股評

今早開幕的十三屆全國人大三次會議，議程包括港版國安法，美國總統特朗普聲言作強烈回應，夜期和ADR向下，港股今早勢穿兩萬四。

隔晚美股反覆低收，道指低開後曾倒升142點，收市倒挫101點或0.41%，報24474點；標指跌0.78%，報2948點；納指跌0.97%，報9284點。科網股Facebook創新高，收市升0.62%；亞馬遜破頂後倒挫2%。相反，波音彈4.26%；雷神都攀升4%。

外電引述消息人士報道，百度正考慮在美國納斯特交易所退市，以提升其估值。百度否認，股價反覆升1.4%。

美國聯儲局公布，截至周三為止，資產負債表規模突破7萬億美元(54.6萬億港元)。

經濟數據方面，美國勞工部公布，截至5月16日止當周，首次申請失業救濟人數達243.8萬人，按周減少24.9萬人，市場預期為240萬人。

Markit公布的5月美國製造業採購經理指數(PMI)初值按月回升3.7，報39.8，低於預期的40；5月服務業和綜合PMI分別為36.9和36.4。

紐約期金收市跌1.7%，每盎斯報1721.9美元。原油樞紐庫欣的庫存錄得最大單周跌幅，刺激紐約期油連升6個交易日，收市漲1.3%，每桶報33.92美元；布蘭特期油亦升0.9%，報36.06美元，同創兩個月高。

美國農業部及貿易代表辦公室稱，中國在落實兩國較早前簽定的首階段貿易協定方面有進展，更多美國農產品獲准輸往中國。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上日收市全線下跌，滙控(00005)ADR折合港元計收報37.84元，較本港收市低0.66元；騰訊(00700)ADR收報427.66元，低5.74元；國壽(02628)ADR收報14.86元，低0.22元；中海油(00883)ADR收報8.98元，低0.09元；中石油(00857)ADR收報2.69元，低0.04元；中石化(00386)ADR收報3.64元，低0.04元；中移動(00941)ADR收報55.18元，低2.52元；聯通(00762)ADR收報4.67元，低0.04元；中電信(00728)ADR收報2.46元，低0.03元。

ADR港股比例指數報23861點，較本港昨收市低418點。恒指夜期收報23745點，低水535點。恒指昨收報24280點，跌119點或0.49%。

十三屆全國人大三次會議今早開幕，議程包括全國人大常委會關於提請審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定(草案)》的議案。

消息透露，有關議案預料下周四(28日)全國人大會議閉幕當日進行表決；人大通過相關議案後，將由特區政府直接公布實施生效，不會另行本地立法。

美國總統特朗普稱，如果中國因為香港去年反修例示威引發的激烈衝突，而推進在香港的國家安全立法，美方將作強烈回應。美國國務院發言人稱，任何在港實施國安法的做法，將受到美國及國際社會強烈譴責。有美國參議員擬提出共和民主兩黨聯署法案，懲處負責立法的中國機構、官員及有業務往來的企業。

焦點股份

小米(01810)：收購Zimi共27.44%股權，總代價約1.03億美元，交易完成後持有49.91%股權。

開拓藥業(09939)：今早主板掛牌，耀才證券暗盤交易中心資料顯示，暗盤收報21.5元，較招股價20.15元，升1.35元或6.7%。該股香港公開發售部分錄得超額認購550.32倍，一手中籤率10%。

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