即巿股評 港股直擊

新冠肺炎全球確診人數超過500萬，逾33萬患者病歿，剛出爐的美國聯儲局4月份議息紀錄顯示，疫情令經濟前景超乎尋常不明朗，並擔心爆發第二波疫情，風險堪憂。然而，投資者無視局方預警，繼續憧憬新經濟帶動復甦，Facebook新推服務獲好評，與亞馬遜股價齊齊破頂，刺激周三（20日）美股納指攀上9375點收市，距離2月所創歷史高峰不夠5%。

美股自3月低位迅速強彈，港股則相對失色，恒指本周連升3個交易日後，昨天轉跌回試10天線和黃金比率38.2%交滙(約24200點)，收報24280點，並出現3支陰燭。

附【圖】所見，恒指正進一步逼近TrendWatch下降通道頂線，惟過去數天一直受制4月初迄今營造的長方形徘徊區，預料短期續於23500點至24500點橫行整固。

恒指表現牛皮，市底卻持續改善。參考EJFQ系統內反映強勢股買盤的強勢股指數，由3月20日的1.3%多年低位，反覆上揚到5月14日升穿40%門檻，目前已攀至1月22日後最高的52.7%。

另外，港股平滑中線市寬(10天線高於50天線股份比率，又名「中線黃金交叉」指標)自3月26日起連漲37個交易日，上周更重返30%至40%支持區，最新報47.5%，即有近半股份發出中線「黃金交叉」的利好訊號。

與此同時，恒指竟未見突破，相信某程度上是由於人民幣再次面臨貶值壓力所致。

新冠肺炎環球大流行令中美關係陷入低谷，美國總統特朗普早前威脅向中國進口貨額外徵收關稅，其後又揚言切斷和中國全部連繫，美國對中方打壓升級，恐使今年初簽署的第一階段貿易協議難以順利履行。

美國近日接連「出招」，繼上周五(15日)突然宣布收緊供貨予中國電訊設備商華為的禁令後，國會參議院周三通過被視為主要針對中國的新法案，規定外國企業如未遵守美國監管或審計規例，將禁止於美國公開上市或向投資者募資。

美國步步進逼，北京迄今沒有反擊行動，惟兩國爭拗若惡化，隨時出現「貿易戰2.0」，備受疫情影響的內地經濟勢雪上加霜，2020年GDP更可能錄得收縮，人民幣亦有貶值風險。

必須留意的是，大量內地企業多年來赴港掛牌，規模已蓋過本地公司，目前中資股佔恒指比重逾半，人民幣走向對港股後市有一定啟示。恒指與美元兌在岸人民幣(CNY)走勢近兩年的關連系數達到負0.8，幾乎同步，即人民幣弱勢，恒指便普遍偏軟。

根據前兩年中美貿易戰經驗，兩國博弈加劇，人民幣滙率預期不易轉強，並將成為拖着恒指甚至是整體大市後腿的重擔。

信報投資研究部

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