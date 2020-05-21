夜市期指收報23745點，升跌383點，較昨日恒指收市24280點，低水535點，成交42155張。
夜市國指期貨收報9661點，較昨日國指收市低水189點。
另外，港元滙價兌美元持續轉弱，截至本港時間凌晨3時20分，港滙回落50點子，報7.7551元，稍早時低見7.7554元。
本屆全國人大會議將審議有關在香港推行國家安全立法，美國總統特朗普回應稱，如果中國推進在香港的國安立法，美國將會作出強烈回應。
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另外，港元滙價兌美元持續轉弱，截至本港時間凌晨3時20分，港滙回落50點子，報7.7551元，稍早時低見7.7554元。
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