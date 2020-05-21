即巿股評 港股直擊

港交所(00388)出現五連升受近期幾項利好消息下受追捧，北水今日亦加入戰團錄得淨流入2.06億元，港交所逆市上升2%收報271元、成交34.87億元。

外資買賣中企集中地

去年行政總裁李小加在一片不看好環境下亦毅然提出收購倫交所一事，本欄亦曾說過要急於收購倫交所是帶有政治任務，今日大家看見美國怎樣對付中概股就明白中央一早已預期發生，雖然收購結果以折翼而回，筆者對李先當時的勇氣仍肅然起敬。最新內地第三大電商京東最快6月中在港上市，加上納斯達克將收緊中資企業IPO的上市難度， 幾可肯定中概股會陸續回歸香港，為配合中資來港上市港交所亦已開綠燈，讓同股不同權及第二上市公司可被納入恒指及國企指數範疇，對港交所而言，在港集中上市中資股份日後可讓內地龐大的基金不需再遠赴美國作買賣，改而在亞洲區時段交易更為方便，日後若外資要投資中資股就集中在港交所吧了！這就是其中幾項利好港交所的股價近日急升原因。

逢回調吸納待創新高

港交所股價在2018年初曾突破300元，今年港交所有望可再創新高，但短期已連升5日見獲利盤開始湧出，且今年1月做出的高位283.6元要待突破後才可挑戰300元大位，明天是本周最後交易日小心出現先升後回收市，畢竟中美仍日日口水大戰，對投資者意欲亦有一定程度影響心理影響，加上今天內地上證、滬深同港股亦下跌收市，大市上升動力已減弱，雖然港交所有多項利好消息，但仍會受大市氣氛左右，惟港交所再度大幅回調已較難，但走勢仍可以橫行一段時間示人，只建議現時港交所可逢低吸納。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業達20年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。