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海洋公園下月面臨倒閉危機，政府繼續游說立法會財委會通過54億元撥款，商務及經濟發展局局長邱騰華、海洋公園副主席劉鳴煒就撥款方案建議見記者，邱騰華表示，吸納意見後向財委會提交修訂，就公園重新定位(加強保育及教育優勢)、脫離傳統發展模式(縮減機動遊戲投資)、其他發展潛力(與同區景點結合發展)這三個方向深入探討，循5方面調整公園的發展模式，並剔除1300萬元研究重新定位的撥款申請，希望議員了解情況後，更容易投票。

邱騰華表示，會檢視及調整海洋公園的營運模式、職能、法律框架，讓營運更有彈性，以採取開源節流方法，避免財政負擔加大及不用長期依賴政府援助，並產生新經濟動力。5方面的調整包括，審視財政資金來源，不再局限於門票及借貸。營運上可外判部分活動，不再一張門票包攬所有活動，例如與同區景點合作的獨立活動可分開收費。不排除修訂《海洋公園條例》，讓園方可以其他方式作更彈性的財務安排。可研究土地用途，不局限於非謀利用途。與南區景點合作，擴展服務及營運模式。

海洋公園各商業貸款主要債權人的相關資料一直未有披露，劉鳴煒指出，政府稍後會有文件回應議員提出的相關問題；他稱，根據現有商業借貸合同，利息及本金均要在未來12個月償還，若未能取得撥款，多個債權人包括供應商及員工等均可申請清盤。邱騰華重申，海洋公園欠政府有息貸款及逾30億元商業貸款，若要清盤，連同遣散費等合共要清償逾100億元。

問及是否與銀行有包底協議，劉鳴煒表示，任何銀行貸款均是考慮還款能力，近年海洋公園已償還約30億元本金加利息，過往有幾強的財務能力，過往獲批借貸時有合理的還款能力，但不幸遇上疫情，才令財務陷入危機。