港股直擊 即巿股評

港股連升斷纜，恒指今早高開128點，報24528點，但已屬全日高，A股倒跌，加上道指期貨跌幅擴大，港股掉頭向下，一度挫191點，低見24208，十天線上(現處24181)見支持，一度止跌回升，午後沽盤再度增加，最終收報24280點，跌119點或0.49%。

北水淨流入1.12億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科技股方面，騰訊(00700)有5.83億元淨走；中芯(00981)有5.16億元淨走。相反，小米(01810)有1.08億元淨入；美團點評(03690)有2.51億元淨入；騰訊持股的微盟(02013)有7821萬元淨入。

其他藍籌股方面，建行(00939)有近3.9億元淨入；香港交易所(00388)有2.06億元淨入。相反，中國移動(00941)有約2.9億元淨走。

醫療相關股方面，再遭股東配售的藥明生物(02269)淨流入6567萬元；維亞生物(01873)有6311萬元淨入。相反，微創醫療(00853)有9381萬元淨走。

融創中國(01918)有1.42億元淨走。

飛鶴(06186)有3.67億元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：中芯、小米、美團、騰訊、建行、飛鶴、中移動、港交所、藥明生物及融創。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：中芯、騰訊、小米、微創、美團、微盟、港交所、維亞生物、藥明生物及飛鶴。