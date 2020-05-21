熱門：

今日 18:37 港股直擊 即巿股評

【北水手影】淨入1億 吸建行美團 沽騰訊中芯

放大圖片

港股連升斷纜，恒指今早高開128點，報24528點，但已屬全日高，A股倒跌，加上道指期貨跌幅擴大，港股掉頭向下，一度挫191點，低見24208，十天線上(現處24181)見支持，一度止跌回升，午後沽盤再度增加，最終收報24280點，跌119點或0.49%。

北水淨流入1.12億元。(根據港交所提供的滬深南向「港股通」買入成交額與賣出成交額相減計算)。

科技股方面，騰訊(00700)有5.83億元淨走；中芯(00981)有5.16億元淨走。相反，小米(01810)有1.08億元淨入；美團點評(03690)有2.51億元淨入；騰訊持股的微盟(02013)有7821萬元淨入。

其他藍籌股方面，建行(00939)有近3.9億元淨入；香港交易所(00388)有2.06億元淨入。相反，中國移動(00941)有約2.9億元淨走。

醫療相關股方面，再遭股東配售的藥明生物(02269)淨流入6567萬元；維亞生物(01873)有6311萬元淨入。相反，微創醫療(00853)有9381萬元淨走。

融創中國(01918)有1.42億元淨走。

飛鶴(06186)有3.67億元淨入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為：中芯、小米、美團、騰訊、建行、飛鶴、中移動、港交所、藥明生物及融創。

「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為：中芯、騰訊、小米、微創、美團、微盟、港交所、維亞生物、藥明生物及飛鶴。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads