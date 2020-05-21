港股直擊 即巿股評

憧憬環球封城陸續放寬，隔晚美股道指升369點，但港股連升三日後，全日高開低走，收市倒跌過百點，仍守10天線(現處24181)，近期熱炒生物科技股，多隻更出現急跌。

恒指今早高開128點，報24528點，但已是全日高位所在，A股倒跌，加上道指期貨跌幅擴大，港股掉頭向下，一度挫191點，低見24208，但十天線上見支持，大市一度止跌回升。午後沽盤再度增加，生物科技等強勢股急跌拖累大市氣氛，最終恒指仍要跌過百點收市。恒指收報24280點，跌119點或0.49%，國企指數報9850點，跌47點或0.48%，大市成交額1242.6億元。

全日大市上升比例36%，下跌比例為64%。

即月期指收市報24128，跌313或1.28%，低水152點，成交11.6萬張。

道指期貨一度挫219點，最新造24338，跌198點或0.78%；標指與納指期貨跌0.84%和0.76%。

藍籌普遍向下。騰訊(00700)跌1.5%；平保(02318)下滑0.2%；銀娛(00027)挫2.2%；舜宇(02382)降2%；申洲(02313)遭瑞信降評級及目標價，全日挫3.7%，為包尾藍籌；中移動(00941)獲大摩及滙證續唱好，收市升3.2%，為表現最佳藍籌；港交所(00388)也升2%，連升五日。

焦點板塊

生物科技股：午後突然沽盤湧現，康希諾(06185)今早曾再創新高，曾見285.8元，飆升16.2%，收市倒插13%；盤中同樣曾創新高的康寧傑瑞(09966)與康方生物(09926)，收市倒挫7.6%和8.4%；邁博(02181)大跌16%；春立(01858)插7.7%；沛嘉(09996)瀉6.8%；信達(01801)大跌9%；啟明(02500)大跌6.4%；三生(01530)降5.3%；春立(01858)瀉7.7%；藥明生物(02269)遭大股東折讓近5%減持，但全日微跌0.5%，配股上板關係，全日成交達102億元。

軟件股：表現亦弱，友誼時光(06820)插7.5%；伊登軟件(01147)瀉7%；魯大師(03601)重挫6.3%；IGG(00799)也插6%；中手游(00302)也急降5.2%；美圖(01357)挫4.9%；金軟(03888)跌4.6%；中軟(00354)也降3.6%；金蝶(00268)下滑2%；今日公布業績的阿里巴巴(09988)全日跌2.3%；下周一公布季績的美團(03690)，再創新高後倒跌0.7%；小米(01810)季績勝預期，收市也轉跌0.8%。

內房股：部分造好。融創(01918)升1.2%；碧桂園(02007)走高0.2%；龍湖(00960)升0.6%；世房(00813)升1.1%，錄五連升；奧園(03883)升2.4%；龍光(03380)升2.2%；深控(00604)揚5%。

焦點股份

中芯(00981)：全日插7%，成交有41.2億元。集團指網上流傳《中芯國際-泰康一對一交流紀要》，內容違背事實純屬捏造。

三星原油期(03175)：收市升5.2%，成交有1.54億元。管理人三星資產公布，已引入數家新的結算經紀為基金提供交易、結算及相關服務，並會於今日起恢復增設基金單位。

堡獅龍(00592)：再度熱炒，全日爆升98.8%，兩日更喪升1.6倍，成交有1.1億元。

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