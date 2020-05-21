即巿股評 港股直擊

過去兩日恒指出「升市陰燭」，今日多數三連陰，拋物線SAR連續第六日維持向淡訊號，CCI指標未能穿100，MACD則呈輕微牛差距，慢步隨機指數尚算利好，可見技術指標相當參差，恒指仍未走出24855至23483點區間，宜觀望。美股則睇實標普500指數200天線約3000點附近阻力，始終企業盈利整體倒退明顯，目前估值令人不安。「五窮月」最後直路坐穩車。

今早我在公仔箱特別指內地新經濟股包括科網軟件、生物科技良莠不齊，注意風險，估唔到下晝就來個集體插水！最近兩年內在港上市股份有355隻，若用「分析員評級數目多於5個」、「建議買入/增持佔比80%或以上」、「目標價高於現價」，結果篩剩26隻，大部分屬增長型股份，當中「勢頭能量」強勢綠燈的只有14隻，包括最近轉燈的阿里巴巴(09988)、百濟神洲(06160)、碧桂園服務(06098)、中國飛鶴(06186)、同程藝龍(00780)、JS環球生活(01691)、藥明康德(02359)、心動公司(02400)、復宏漢霖(02696)、亞盛醫藥(06855)、中匯集團(00382)等。

若未在篩選結果內出現，可能是未有足夠分析員覆蓋，又或者股價已高於平均目標價，投資風險或者回調整力較大。

明日「兩會」工作報告特別令人引頸以待，對香港之立場隨時被市場放大，純講投資角度，兩會開始討論制定「十四.五」規劃，國策及形勢料對深圳較有利，因為有「雙區驅動」（粵港澳大灣區+社會主義先行示範區）。另外，內地報章今日頭版報道，最近廣東省包括廣州和深圳等龍頭城市為代表的土地拍賣市場極為熾熱，估值吸引的內房股或可留意。

「十四.五」利深圳概念

今早介紹的深圳控股(00604)為老牌紅籌股，市值逾200億「港股通」股份，母公司是深圳市政府全資擁有的深業集團，公司主要從事房地產開發、物業管理等，土地儲備有超過一半位於大灣區。湖北武漢的土地儲備佔整體土地儲備不足6%，新冠肺炎疫情對集團影響有限。

深控約一個月前公布3月合同銷售額約13.89億元人民幣，按月飆升約10.29倍，按年飆1.47倍；今年頭3個月，總合同銷售額按年增長77.4%。公司早前在全年業績報告中預期，未來五年合同銷售、經常性收入及盈利規模的增長將更為進取，故此部分外資券商憧憬深控的優質深圳資產有望逐步釋放價值。

公司財務狀況良好，持有現金122億，融資成本降低到4.7%的較低水平，淨負債率維持在40.7%的合理水平。估值合理，預測市盈率6倍，市賬率較歷史中位數低1.8個標準差，股價較每股資產淨值折讓五成二，預測股息率7.5厘，市場有6個券商分析員給予評級，稍嫌看法有點分歧。

股份將於6月3日除息0.11港元，今早曾升至2.59元，回落至2.5元以下可收集，除息前若跌穿2.25元止蝕。

羅崇博 (杜比)