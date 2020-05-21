即巿股評 港股直擊

隔晚美股做好，升足一日，而納指更已升至今年2月21日以嚟高位，跟歷史高位只有5%差距，科技股又跑贏成條街。相對美股嚟講，港股可以話相當落竹後，跟升唔跟跌，動力遠遠不及美股。

恒指今早高開128點，報24528點，已經係半日高位，一開市港股已腳軟調頭，喺A股早段倒跌拖累下，港股最多跌191點，見24208點半日低位。不過恒指暫時仍守住幾條移動平均線之上，只係已經連續三日開出陰燭，暫時未見有動力向上突破。半日恒指報收24397點，跌2點；國指則跌13點，報收9884點。

美國參議院周三通過法案，擬加強對中國及其他國家在美國證券交易所上市的監管，美國針對中概股無可置疑，未來將驅使更多中概股回歸港股一市，完全益咗港交所(00388)。

之前阿Man喺港交所(00388)業績公布後，建議買入港交所，只要股價唔跌穿240元冇有怕，而港交所呢個星期升勢之勁，亦令阿Man有啲意外，不過既然港交所股價升穿咗270元喺2月份嘅密集區，只要能企穩喺270元水平之上，港交所仍有機會再向上挑戰1月高位280元。有貨可以繼續坐定定，或者用270元做止賺參考。

藍籌股個別發展，講真都冇乜好留意，市場都係集中資金炒個別板塊，科技股跟醫藥股仍然係市場焦點。尤其係生物B股繼續熱炒，君實生物(01877)半日升一成創新高，中證監已批准集團A股於科創板上市，有助喺港股上市嘅B股提升估值。上星期阿Man推介嘅維亞生物(01873)愈升愈有，已就收購朗華製藥支付按金。嚟到呢啲位唔好問阿Man食唔食糊喇，現價已遠遠超過阿Man目標價，仲有貨喺手，自己訂番個止賺位，繼續坐爆佢。

阿Man今日就吼住上市幾日嘅沛嘉醫療(09996)，招股時超額高達1183倍，估計好快會行使greenshoe超額配售股，睇番之前康方生物(09926)跟諾誠健華(09969)行使完greenshoe之後，股價仍然節節上升，估計沛嘉亦唔會例外，趁依家收集，等greenshoe一行使，沛嘉又可以炒爆。

至於科技股今日小米(01810)表現唔錯，噚日講咗除咗ATM之外，要加埋小米呢隻X落去，噚日收市後公布業績，業績表現理想，獲大行睇好，紛紛調高其目標價及投資評級，股價半日升2.7%，留意14元附力唔細，未知今次能否憑住今次業績及未來成為藍籌新貴兩個因素，向上突破呢個關口。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)