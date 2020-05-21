港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，道指升1.5%。港股三連升後，今早表現反覆，曾回試十天線支持。

恒指今早高開128點，報24528點屬半日高，開市後走軟，A股早段曾倒跌，加上美期亞洲時段受壓，恒指倒跌最多191點，見24208點半日低，10天線(約24203點)上方見支持，拗腰曾轉升。恒指半日收報24397點，跌2點，大市成交額660.33億元。

國企指數報9884點，跌13點或0.1%。

全國政協會議今日揭幕，A股個別走，滬指半日升0.05%；深成指跌0.04%。

美國道指期貨最新跌154點，報24363。

藍籌金融股支撐大市，友邦(01299)升1.1%；憧憬中國企業更多由美國轉到香港上市，港交所(00388)升3%；滙控(00005)升0.8%。相反，申洲(02313)挫4.4%；恒安(01044)跌1.9%。

焦點板塊

醫藥股：今早續熱炒，君實生物(01877)創新高，半日飆升10.7%，中證監已同意集團A股發行並於科創板上市的註冊申請；維亞生物(01873)就收購朗華製藥支付按金，股價再創新高，半日飆14.3%。另外，康希諾生物(06185)、康方生物－B(09926)、康寧傑瑞(09966)、沛嘉醫療(09996)、啟明醫療(02500)、威高(01066)、微創醫療(00853)和康德萊醫械(01501)均創出上市新高，半日以康希諾生物飆11.6%表現最好。此外，阿里健康(00241)升2.3%。相反，藥明生物(02269)遭控股股東以每股127.18元，配售6000萬股，持股減至26.89%，半日跌1.6%，成交額達91.12億元。

科技股：今早個別發展，美團(03690)尋頂，曾見131.4元創新高，半日升1.6%；小米(01810)季績後獲大行睇好，半日升2.7%。相反，阿里巴巴(09988)今日公布業績，半日跌1.6%；騰訊(00700)亦跌1%。科網細股續見炒作，騰訊系的易鑫(02858)、微盟(02013)、恒騰(00136)分別升12.1%、3%和9.8%。另外，創夢天地(01119)升3.6%；金蝶國際(00268)創新高，半日升2.4%；心動(02400)升2.4%。

焦點股份

中移動(00941)：母公司與中國廣電訂5G共建共享協議，半日升3.6%為升幅最大藍籌，成交額10.55億元。

堡獅龍(00592)：上周獲李寧家族入主，股價連日炒起，半日飆90.8%，報0.475元，成交額近6000萬元。

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