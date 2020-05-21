即巿股評 港股直擊 香港財經

美股繼續以新冠病毒的「時好時壞」作藉口，將美股「舞高弄低」，星期一因受到藥物測試表現良好，市傳在「有藥醫」消息炒作下，狂升近一千點；但星期二又稱藥物反應不似預期，回吐近四百點；昨晚又無風無浪情況下，突然再漲369點。港股亦因此受惠，今早高開逾百點後升勢回順，料近期內可企穩二萬四千點之上。

筆者認為，無論美股及港股，現均升至24000水平以上，走勢均好像有點「有心無力」及欠缺「勁度」，始終「疫情」消息只能短暫的「興波作浪」。畢竟「疫情」過後所帶來的恐怖數據，例如美國領取失業救濟金人數屢創新高，香港失業率高企，超過5%，重返金融海嘯的水平；滙控(00005)突然「唔派息」，以及長實(01113)發盈警等不利數據，均會令投資者對後市卻步，亦同樣反映全球經濟現已開始要面對「新冠病毒」所帶來的後遺症。

雖然兩地股市由3月低位反彈，且收復大部分失地；但經濟數據則「每況愈下」，所以建議投資者，繼續小注入市，並以「炒股唔炒市」的態度，去面對大市的波動。另一邊廂，受惠疫情穏定，部分「復甦」股，如澳博(00800)及銀娛(00027)均有強勢的反彈；新興科創股如美團(03690)及平安好醫生(01833)亦創出新高；而生物科技股更有連番炒作，此類股份落鑊，相信是受惠國家改革對醫藥的需求，加上適逢本年疫情肆虐，明天舉行的人大會議，相信也會提及此熱門話題，投資者可留意歌禮製藥(01672)，此股以14元上市，上市當時氣勢一時無兩，近日生物科技股不斷炒作，但此股仍升得有點含蓄，建議可多加留意。

許繹彬

耀才證券行政總裁及執行董事，專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗