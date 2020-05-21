港股直擊 即巿股評

噚日被個市悶足一日，喺下晝無嘢玩要揀到隻冷門比亞迪(01211)出嚟玩，當然啦，熄機都係一個選擇。

今朝出門口都無落雨，喺巴士上一出隧道就係咁落，好彩落車嗰下啲雨細番，即係唔開遮都唔會死嗰種雨勢。返到嚟公司出奇地圍住我坐嗰五個同事都已經返晒嚟，到底係我遲定佢哋早？開電視睇下時間，哦，9點50分，係我遲咗啲，佢哋又早咗啲。

至於恒指仍然都係悶局未破，恒指今朝開市報24528點，升129點；依家10點2分，恒指已經由升轉跌至24364點，跌35點。日線圖上仍然處於三線滙聚之上，換保歷加通道出嚟睇，就見到恒指現水平處於保歷加上升通道裡面，都仲要處於上升通道中間水平，而通道口亦無見拓闊，即暗示大市暫時未有更多空間走動。

再睇埋恒指日線圖下方嘅技術指標。SlowSTC(14,3)同14RSI都處於中軸水平，連MACD都接近0。至於DMI方面，+DI仍然高走於-DI，但高走過後兩線近乎成水平狀態，而ADX更下行至數值不足10。呢堆嘢連同頭見睇埋嘅平均線同保歷加通道，都幾反映到大市仍然無方向。

收到HR Email，要叫我哋喺6月底前清假，跟手開個月曆出嚟，係咁易揀咗一日假放住先，扣埋之後仲有六日未清，都唔係好多，一陣再搞，因為見到電視機報恒指粒數忽然下行過百點，依家10點14分，恒指做緊24260點，跌139點。

呢個點數亦代表恒指已經將24300至24399點嘅牛證街貨全數收回，睇返呢一層只係有相當於27張期指街貨，唔算多；而24200至24299點變相成為最貼價牛證街貨層，呢度有相當於166張期指，但以截至10點16分恒指低位24208點計，其實呢一層街貨都被殺得八八九九，換言之可索性用24100至24199點嚟作為目前牛證最貼價街貨層，呢度同樣地有相當於166張期指，不過，如果呢一層都殺得晒嘅話，即同步代表恒指由目前處於保歷加上升通道，下行至於處於保歷加下降通道，事關中軸係24133點。再按暫時做過低位24208點計，同中軸只係相差75點。

開恒指5分鐘圖睇，怕且恒指呢一趟下行已經完滿結束，事關見到SlowSTC(14,3)已經由10點10分至10點15分位處嚴重超賣時彈反上去；咁悶嘅市況都係無謂追。

作者阿珊，任財經/投資版傳媒人十幾年，《鐘擺戰略贏港股》作者。用技術分析專心玩輪證，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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