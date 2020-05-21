港股直擊 即巿股評

小米集團(01810)首季股東應佔盈利21.64億元人民幣，按年下跌30.79%；按非國際財務報告準則計，經調整淨利潤按年升10.6%。

大和發表報告，認為小米國際業務出現復甦訊號，意味下半年將有超出預期的轉機。

該行又指，小米互聯網服務業務將進一步提升，主要受惠內地好過預期的線下活動廣告需求、下半年新遊戲發布及國際廣告業務加速，分別上調2021年和2022年收入預測3%和4%。

大和又指，小米目前股價水平有戰略性買入機會，動力將來自強勁智能手機出貨增長、5G市佔率提升和潛在納入恒指成分股的機會。

該行把小米評級由「跑贏大市」升至「買入」，目標價由11.5元提高30.4%至15元。

花旗亦發表報告，認為小米首季表現遠超預期，並認為小米將持續跑贏一眾智能手機生產商，主要因為其產品及銷售國家多元化、消費降級趨勢和線上銷售渠道等。

該行建議於股價調整時買入，短期催化劑為獲納入恒指的預期及美國對華為的進一步禁令。花旗維持「買入」評級和目標價12.6元。

中金公司則認為，小米中國業務已完全恢復，歐洲和印度每周激活數量分別恢復至疫情前的90%和60%，相信集團能夠在全球智能手機和物聯網市場恢復中獲益，預計物聯網收入在今明兩年將分別增長32%和31%。

該行也預計小米在遊戲和新型互聯網業務的推動下，互聯網業務在2020年和2021年將錄強勁增長，升目標11.1%至15元，維持「跑贏行業」評級。

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