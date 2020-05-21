市場再度憧憬經濟活動恢復，加上油價續升，道指收市升369點，納指更升2%。港股三日累升602點後，今早再高開過百點。
恒指高開128點，報24528，國企指數高開33點，報9931。
騰訊(00700)低開0.8%，報436.4元。
友邦(01299)高開1.4%，報71.6元。
港交所(00388)高開1.6%，報270元。
小米(01810)季績勝預期，期內智能手機收入增一成二，股價高開1.3%，報12.96元，見逾兩個月高位。
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