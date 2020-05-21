港股直擊 即巿股評

憧憬美國經濟陸續重啟，隔晚美股反彈，港股三日累彈602點後，ADR預計港股今早有望高開。

前晚美股急吐後，市場再度憧憬經濟活動恢復，道指最多飆442點，高見24649點，最終收造24575，漲369點或1.52%，標指收市上揚1.67%，報2971點。納指更升2.08%，收報9375點，距離2月創下的歷史高位只低不足5%，今年以來累計升幅達到4.5%。

受鮑威爾言論影響下，美股低開後跌幅加劇，一度大跌697點，低見23067，尾市跌幅收窄，最終收造23247，插516點或2.17%，標指跌1.75%，收報2820點；納指跌1.55%，報8863點。

亞馬遜與Facebook齊創新高，全日分別升1.98%和6%；英特爾都反彈4.66%；迪士尼抽高4.85%；NVIDIA升1.9%；金礦股偏軟，巴里克黃金跌3%。

聯儲局上月底的議息會議紀錄顯示，官員們十分關注疫情蔓延及經濟弱勢，強調未復甦前都會維持超低利率，不過，美股未受明顯影響。

美國原油庫存連續兩周錄得下滑，紐約期油價格創下10周新高，7月期油收市升1.53美元或4.8%，每桶報33.49美元，是3月10日以來最高。倫敦布蘭特7月期油收市升1.1美元或3.2%，每桶報35.75美元，是3月11日以來最高。

市場憧憬多國央行繼續推出措施刺激經濟，國際金價周三連續第二天上揚。紐約6月期金收市升6.5美元或0.4%，每盎斯報1752.10美元。7月期銀收市升13美仙或0.7%，每盎斯報18.031美元。

不過，道指期貨亞洲時段仍偏軟，最新造24457，跌63點或0.26%；標指及納指期貨也分別下滑0.27%和0.14%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與港股收市價個別發展，騰訊(00700)ADR收報438.82，跌1.18元；滙控(00005)ADR折合港元計收報38.95元，升0.5元；阿里巴巴(09988)ADR收報210.02元，跌0.98元；國壽(02628)ADR收報15.28元，微升0.06元。

「三桶油」中海油(00883)ADR收報9.23元，微升0.06元；中石油(00857)ADR收報2.75元，微升0.01元；中石化(00386)ADR收報3.75元，走高0.04元。

至於電訊股，中移動(00941)ADR收報55.9元，無升跌；聯通(00762)ADR收報4.74元，下滑0.01元；中電信(00728)ADR收報2.46元，下滑0.01元。

ADR港股比例指數報24443，較周三恒指收市升43點或0.18%。恒指昨收報24399，升11點，三日累升602點或2.5%。

焦點股份

小米(01810)：非國際財務報告準則的經調整淨利潤升10.6%增長，達23億元人民幣，收入達497.02億元人民幣，按年升13.6%，最大業務智能手機在疫市下依然維持收入增長12.3%。

藥明生物(02269)：據銷售文件披露，控股股東WuXi Biologics Holdings Ltd，擬通過加速累計投標方式(Accelerated Bookbuild Offering)，配售5000萬股，每股作價125.75至128元，套現62.88億至64億元；配售價較昨天收市價折讓約4.26%至5.95%。

利福(01212)：以總代價5012.6萬英鎊(約5.08億港元)，收購英國Land Securities Group(Landsec)共567萬股，平均每股支付價8.84英鎊。

聯通(00762)：4月移動出賬用戶淨減172.4萬戶，累計用戶數達3.1億戶。其中，4G用戶當月淨增181.1萬戶，累計用戶數達2.56億戶。